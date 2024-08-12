Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе

Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

Tекст: Антон Антонов

Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.