Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе
Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите.
«Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области.