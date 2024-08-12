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Байден назвал Трампа подлинной угрозой безопасности США
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп является подлинной угрозой американской безопасности, заявил действующий глава государства Джо Байден.
«Помяните мое слово, если Трамп выиграет эти выборы, необходимо будет пристально следить за происходящим», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Байден полагает, что ни Трамп, ни крайне правое крыло Республиканской партии США не испытывают ни малейшего уважения к демократическим институтам США. По мнению Байдена, США оказались «в переломной точке истории» страны, нынешние решения окажутся «ключом к последующим десятилетиям». Байден подчеркнул, что «ключом ко всему является демократия».
Напомним, Байден, объясняя свой выход из президентской гонки, заявил, что «самое важное» для него – добиться поражения кандидата от республиканцев Дональда Трампа.