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Суд оштрафовал актрису Бабенко за отказ от медосвидетельствования
Измайловский суд Москвы наложил штраф в размере 30 тыс. рублей на актрису Елену Бабенко и лишил ее права управлять автомобилем на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
«На Бабенко наложен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев», – передает ТАСС со ссылкой на суд.
Актрису признали виновной в совершении административного правонарушения.
Елена Бабенко, также известная как Алена Бабенко, является заслуженной артисткой России. Широкую известность актрисе принесла главная роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры».