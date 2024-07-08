  • Новость часаПутин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
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    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

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    8 июля 2024, 15:42 • Новости дня

    Путин начал встречу на ВДНХ с победителями конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с семьями – финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

    Победителей конкурса объявляют 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности. Кроме того, президент поздравил россиян с праздником, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что у России есть множество причин для гордости, о чем важно ярко и талантливо рассказывать.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    6 июля 2024, 17:32 • Новости дня
    Песков рассказал подробности предстоящего визита Моди в Россию

    Песков: Переговоры Путина и Моди пойдут в узком и расширенном составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в Кремле в узком и расширенном составе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Не исключено, что Путин и Моди также пообщаются в неформальной обстановке, сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений», – подчеркнул представитель Кремля.

    В четверг Кремль анонсировал визит премьера Индии Моди в Россию.

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    7 июля 2024, 10:40 • Новости дня
    Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

    Sohu: Решение Путина по предложению Японии по Курилам удивило Китай

    Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам
    @ Sergey Frolov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но президент России Владимир Путин ответил отказом. Данное решение вызвало удивление в Китае, утверждают авторы издания Sohu.

    Как пишет издание, на первый взгляд Япония предлагала России заманчивую сделку, пообещав вложить ресурсы в Дальний Восток и способствовать развитию региона, передает «Лента.ру». По мнению авторов, текущие события продемонстрировали дальновидность Путина в вопросе Курил, ведь если бы Россия согласилась на предложение Японии, она могла поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание пишет также, что Токио мог бы разрешить США развернуть на Курилах военные базы, что неприемлемо для России.

    «Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги», – резюмировали обозреватели издания.

    Ранее МИД России подчеркивал, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.

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    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

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    6 июля 2024, 07:14 • Новости дня
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине

    Песков сообщил, что западные политики не связывались с Кремлем для обсуждения мирных инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики не выходили на связь с Москвой, чтобы обсудить предложенные президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, выражали ли страны Запада интерес к обсуждению предложений Путина.

    Напомним, еще до саммита по Украине в Швейцарии Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.  Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

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    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

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    6 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным

    Байден уклонился от вопроса о тесте на когнитивные способности и отказался считать себя немощным

    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя немощным. Он сказал, что не проходил тест на когнитивные способности, но уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли пройти тест и обнародовать результаты.

    Байден дал интервью телекомпании ABC. Комментируя свои ляпы и оговорки, он заверил, что «находится в хорошей форме». Байден сказал, что не считает себя более немощным, чем ранее, передает ТАСС.

    На вопрос, проходил ли он тест на когнитивные способности, Байден ответил: «Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать». Его несколько раз спросили, готов ли он пройти такой тест, но Байден вместо ответа заявил, что результаты работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность, передает РИА «Новости».

    Байден выразил уверенность, что его умственных и физических способностей вполне хватит, чтобы проработать еще один президентский срок. Он заявил: «Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме».

    При этом Байден заявил, что только он сам виноват в плохой подготовке к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признал, что «это был плохой эпизод». По версии Байдена, он «был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», чувствовал себя «ужасно». Как заявил Байден, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.

    Действующий глава государства полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки. Он выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе США не потребуют от него отказаться от участия в выборах. Байден полагает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается этого.

    Байден утверждает, что не знает никого, кто был бы пригоднее к победе на выборах и следующему президентскому сроку, чем он сам. Президент США сообщил, что у него есть «планы преемственности», но он уверен в своих силах на второй президентский срок.

    По словам Байдена, он «парень, который сплотил НАТО» и «остановил [президента России Владимира] Путина». «Я управляю миром, <...> я противостою Путину, – заявил он. – Кто кроме меня может так сплотить НАТО? Кто сможет удерживать Тихоокеанский бассейн в таком виде, <...> Китай? Кто еще может это сделать?».

    Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Трампа среди американцев выше, чем у него. По его словам, эти данные являются неверными, Байден назвал их «вбросами».

    Тем временем член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу». Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сенатор Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки.

    Напомним, на дебатах Байден постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо. В Демократической партии США, а также ее спонсоры начали обсуждать возможность замены Байдена в качестве кандидата в президенты США.

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    5 июля 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Как указал глава государства, Россия слышит со стороны Украины нежелание решать вопросы путем переговоров.

    Ранее помощник главы Российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Орбан в ходе своей беседы откровенно поговорили на тему украинского вопроса и двусторонних отношений.

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    6 июля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил поздравления Масуду Пезешкиану с победой на выборах президента Ирана.

    Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном характеризуются дружественным и добрососедским укладом, и обе страны успешно сотрудничают в решении важных международных вопросов.

    Президент выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на посту президента способствует укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества во благо обоих народов и в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. В поздравлении он также пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия избранному президенту.

    Масуд Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Ирана, одержал победу во втором туре президентских выборов с поддержкой более 16,3 млн избирателей (более 53%).


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    5 июля 2024, 16:35 • Новости дня
    Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
    Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Отвечая на вопрос журналистов, передал ли Орбан президенту России во время их переговоров в Москве в пятницу какое-либо послание от Зеленского, Ушаков сказал: «Нет, не передавал», передает РИА «Новости».

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

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    5 июля 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин: Россия выступает за полное прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает идею полного прекращения конфликта на Украине, озвученные ранее предложения России по мирному урегулированию позволяют это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Причем это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

    Российский лидер напомнил, что среди предложений России по урегулированию конфликта есть пункт о необходимости вывода украинской армии из Донбасса и Новороссии.

    «Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все – предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь.

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    7 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем работников морского и речного флота

    Путин: Водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив, что водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путин отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Он также подчеркнул, что работники отрасли берегут традиции предшественников и работают с полной отдачей.

    «Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений», – добавляется в телеграмме.

    Российский лидер убежден, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо России.

    Путин пожелал им успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.

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    5 июля 2024, 16:51 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Орбан откровенно обсудили кризис на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей беседы откровенно поговорили на тему украинского вопроса и двусторонних отношений, заявил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Путин и Орбан знают друг друга хорошо, потому «был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса», сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

    Также они поговорили на тему двусторонних отношений, добавил он.

    Премьер Венгрии в пятницу прибыл в Москву, он заявил, что приехал с «мирной миссией». Политик провел переговоры с президентом России. В Еврокомиссии предупредили, что визит премьера ставит под вопрос традиционную поездку членов ЕК в Венгрию.

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    5 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    Путин: Спонсоры используют Украину как «таран»

    Путин: Спонсоры Украины жертвуют ее народом в противостоянии с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Покровители киевского режима до сих пор используют Украину как «таран» в противостоянии с Россией, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-подхода после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве «тарана», жертвы противостояния с Россией», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В июне Путин озвучивал условия России для начала мирных переговоров с киевским режимом. Также глава Российского государства назвал ожидаемой реакцию западных стран на эту идею.

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    5 июля 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал насыщенными переговоры с Орбаном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном были насыщенными, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после их окончания.

    «Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии <…> Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что это был «действительно полезный откровенный разговор», темами обсуждений были аспекты двустороннего взаимодействия двух стран, а также острые вопросы международной и региональной повестки дня.

    Напомним, переговоры двух политиков длились более двух с половиной часов.

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