В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.0 комментариев
Депутат Немкин предложил вывести пользователей соцсети «из тени»
Необходимо вывести пользователей социальных сетей «из тени», заявил член думского комитета по информационной политике и информационным технологиям Антон Немкин.
Немкин отметил, что значительную часть жизни человек проводит в соцсетях, там удобно общаться, получать оперативный доступ к информации из разных источников. По его словам, межличностное общение – сфера ответственности каждого отдельного человека, а общественное распространение информации – деятельность, которая требует повышенного внимания и строгого контроля.
«К сожалению, распространителями информации далеко не всегда оказываются добропорядочные люди. Среди них попадаются мошенники, экстремисты и террористы. Эта проблема так или иначе существовала всегда, но с началом специальной военной операции на Украине она обострилась вдвойне. На наших граждан льется поток лживого и деструктивного контента, в том числе со стороны предателей, работающих против интересов нашей Родины. И на руку таким личностям играет давно культивируемый миф о том, что интернет должен быть анонимным, потому что анонимность – это свобода», – сказал он.
Приверженцы статуса инкогнито «продолжали укреплять образ анонимов как преступников с помощью своих действий, и им это удалось», в условиях информационной войны против России анонимность в интернете неприемлема в любой форме, отметил парламентарий.
По его словам, соцсети обязаны нести ответственность за тех пользователей, кто анонимно распространяет фейки, экстремистскую информацию и другой противоправный контент. Важно, чтобы соцсети информировали своих пользователей о том, кто именно отвечает за подобный контент, его содержание. Кроме того, важно, чтобы онлайн-площадки предоставляли такие сведения исполнительным органам. Также необходимо, чтобы по требованию последних соцсети публиковали опровержения, если выяснилось, что размещенная в сообществах информация – фейк, добавил депутат.
«Подчеркну, что добропорядочные, законопослушные россияне, которых абсолютное большинство, имеют право на безопасность в соцсетях. И для этого нельзя допустить того, чтобы любой контент мог распространяться анонимно. У любой единицы информации должен быть тот, кто за нее отвечает. А если контент создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), пользователь тоже имеет право знать об этом, чтобы основывать свое доверие к информации с учетом этого факта», – заключил Немкин.