Депутат Немкин предложил вывести пользователей соцсети «из тени»

Немкин отметил, что значительную часть жизни человек проводит в соцсетях, там удобно общаться, получать оперативный доступ к информации из разных источников. По его словам, межличностное общение – сфера ответственности каждого отдельного человека, а общественное распространение информации – деятельность, которая требует повышенного внимания и строгого контроля.

«К сожалению, распространителями информации далеко не всегда оказываются добропорядочные люди. Среди них попадаются мошенники, экстремисты и террористы. Эта проблема так или иначе существовала всегда, но с началом специальной военной операции на Украине она обострилась вдвойне. На наших граждан льется поток лживого и деструктивного контента, в том числе со стороны предателей, работающих против интересов нашей Родины. И на руку таким личностям играет давно культивируемый миф о том, что интернет должен быть анонимным, потому что анонимность – это свобода», – сказал он.

Приверженцы статуса инкогнито «продолжали укреплять образ анонимов как преступников с помощью своих действий, и им это удалось», в условиях информационной войны против России анонимность в интернете неприемлема в любой форме, отметил парламентарий.

По его словам, соцсети обязаны нести ответственность за тех пользователей, кто анонимно распространяет фейки, экстремистскую информацию и другой противоправный контент. Важно, чтобы соцсети информировали своих пользователей о том, кто именно отвечает за подобный контент, его содержание. Кроме того, важно, чтобы онлайн-площадки предоставляли такие сведения исполнительным органам. Также необходимо, чтобы по требованию последних соцсети публиковали опровержения, если выяснилось, что размещенная в сообществах информация – фейк, добавил депутат.

«Подчеркну, что добропорядочные, законопослушные россияне, которых абсолютное большинство, имеют право на безопасность в соцсетях. И для этого нельзя допустить того, чтобы любой контент мог распространяться анонимно. У любой единицы информации должен быть тот, кто за нее отвечает. А если контент создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), пользователь тоже имеет право знать об этом, чтобы основывать свое доверие к информации с учетом этого факта», – заключил Немкин.