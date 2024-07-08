Умерла народная артистка СССР Марина Кондратьева

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева сегодня ночью умерла в возрасте 90 лет, передает ТАСС. О датах прощания и похорон сообщат позднее.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 г. в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны Кондратьева с родителями проживала в Казани. Танцевала в составе самодеятельной бригады, выступавшей перед ранеными в госпиталях.

В октябре 1943 г. по рекомендации народной артистки РСФСР балетмейстера Агриппины Вагановой была принята в Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). Окончила его в 1952 г., выпускница балетного класса педагога Галины Петровой.

В 1952-1980 гг. Марина Кондратьева была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Среди исполненных ею партий были: Мария в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Джульетта в «Ромео и Джульетте» Сергея Прокофьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Жизель в одноименном балете Адольфа Адана, Водяница в «Коньке-Горбунке» Родиона Щедрина, Одетта-Одиллия в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Ширин в «Легенде о любви» Арифа Меликова, Эола в «Икаре» Сергея Слонимского.

С 1980 г. была балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди ее учениц – балерины Надежда Грачева, Галина Степаненко, Наталья Осипова, Анна Тихомирова, Нелли Кобахидзе.

С 1988 г. выступала как балетмейстер-постановщик. Перенесла на сцены зарубежных театров балеты «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Дон Кихот» Людвига Минкуса, «Корсар» Адольфа Адана и др.

В 1980-1987 гг. Марина Кондратьева преподавала в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского, в 1990-2000 гг. – в Московской государственной академии хореографии. Профессор (1999). Проводила мастер-классы в разных странах мира, преподавала в балетной школе-студии «Миаки» в гор. Мацуяма (Япония).

Марина Кондратьева была награждена орденами «Знак Почета» (1959) и Почета (2001).

Лауреат V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).