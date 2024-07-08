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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    48 комментариев
    8 июля 2024, 07:17 • Новости дня

    Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, отметив, что на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали... Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

    Российский лидер добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа – Тында.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что в этом году стартует третий по счету этап развития Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год.

    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    6 июля 2024, 17:32 • Новости дня
    Песков рассказал подробности предстоящего визита Моди в Россию

    Песков: Переговоры Путина и Моди пойдут в узком и расширенном составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в Кремле в узком и расширенном составе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Не исключено, что Путин и Моди также пообщаются в неформальной обстановке, сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений», – подчеркнул представитель Кремля.

    В четверг Кремль анонсировал визит премьера Индии Моди в Россию.

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    7 июля 2024, 10:40 • Новости дня
    Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

    Sohu: Решение Путина по предложению Японии по Курилам удивило Китай

    Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам
    @ Sergey Frolov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но президент России Владимир Путин ответил отказом. Данное решение вызвало удивление в Китае, утверждают авторы издания Sohu.

    Как пишет издание, на первый взгляд Япония предлагала России заманчивую сделку, пообещав вложить ресурсы в Дальний Восток и способствовать развитию региона, передает «Лента.ру». По мнению авторов, текущие события продемонстрировали дальновидность Путина в вопросе Курил, ведь если бы Россия согласилась на предложение Японии, она могла поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание пишет также, что Токио мог бы разрешить США развернуть на Курилах военные базы, что неприемлемо для России.

    «Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги», – резюмировали обозреватели издания.

    Ранее МИД России подчеркивал, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

    Коментарии (16)
    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

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    6 июля 2024, 07:14 • Новости дня
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине

    Песков сообщил, что западные политики не связывались с Кремлем для обсуждения мирных инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики не выходили на связь с Москвой, чтобы обсудить предложенные президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, выражали ли страны Запада интерес к обсуждению предложений Путина.

    Напомним, еще до саммита по Украине в Швейцарии Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.  Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

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    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

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    6 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным

    Байден уклонился от вопроса о тесте на когнитивные способности и отказался считать себя немощным

    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя немощным. Он сказал, что не проходил тест на когнитивные способности, но уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли пройти тест и обнародовать результаты.

    Байден дал интервью телекомпании ABC. Комментируя свои ляпы и оговорки, он заверил, что «находится в хорошей форме». Байден сказал, что не считает себя более немощным, чем ранее, передает ТАСС.

    На вопрос, проходил ли он тест на когнитивные способности, Байден ответил: «Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать». Его несколько раз спросили, готов ли он пройти такой тест, но Байден вместо ответа заявил, что результаты работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность, передает РИА «Новости».

    Байден выразил уверенность, что его умственных и физических способностей вполне хватит, чтобы проработать еще один президентский срок. Он заявил: «Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме».

    При этом Байден заявил, что только он сам виноват в плохой подготовке к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признал, что «это был плохой эпизод». По версии Байдена, он «был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», чувствовал себя «ужасно». Как заявил Байден, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.

    Действующий глава государства полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки. Он выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе США не потребуют от него отказаться от участия в выборах. Байден полагает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается этого.

    Байден утверждает, что не знает никого, кто был бы пригоднее к победе на выборах и следующему президентскому сроку, чем он сам. Президент США сообщил, что у него есть «планы преемственности», но он уверен в своих силах на второй президентский срок.

    По словам Байдена, он «парень, который сплотил НАТО» и «остановил [президента России Владимира] Путина». «Я управляю миром, <...> я противостою Путину, – заявил он. – Кто кроме меня может так сплотить НАТО? Кто сможет удерживать Тихоокеанский бассейн в таком виде, <...> Китай? Кто еще может это сделать?».

    Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Трампа среди американцев выше, чем у него. По его словам, эти данные являются неверными, Байден назвал их «вбросами».

    Тем временем член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу». Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сенатор Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки.

    Напомним, на дебатах Байден постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо. В Демократической партии США, а также ее спонсоры начали обсуждать возможность замены Байдена в качестве кандидата в президенты США.

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    5 июля 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Как указал глава государства, Россия слышит со стороны Украины нежелание решать вопросы путем переговоров.

    Ранее помощник главы Российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Орбан в ходе своей беседы откровенно поговорили на тему украинского вопроса и двусторонних отношений.

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    5 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира «надо действовать».

    По его словам, встреча с президентом Путиным – это миссия мира, передает РИА «Новости». Орбан добавил, что ради мира «надо действовать».

    Ранее Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    6 июля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил поздравления Масуду Пезешкиану с победой на выборах президента Ирана.

    Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном характеризуются дружественным и добрососедским укладом, и обе страны успешно сотрудничают в решении важных международных вопросов.

    Президент выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на посту президента способствует укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества во благо обоих народов и в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. В поздравлении он также пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия избранному президенту.

    Масуд Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Ирана, одержал победу во втором туре президентских выборов с поддержкой более 16,3 млн избирателей (более 53%).


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    5 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан объяснил визит в Россию

    Орбан заявил, что приехал в Россию с «мирной миссией»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, прилетевший 5 июля в Москву с визитом, пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    «Мирная миссия продолжается. Следующая остановка – Москва», – заявил Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, недавно он посещал украинскую столицу и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

    В пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не может представлять ЕС на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Евросоюз исключает для себя любые контакты с российским лидером.

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    5 июля 2024, 16:35 • Новости дня
    Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
    Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Отвечая на вопрос журналистов, передал ли Орбан президенту России во время их переговоров в Москве в пятницу какое-либо послание от Зеленского, Ушаков сказал: «Нет, не передавал», передает РИА «Новости».

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

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