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Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, отметив, что на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали... Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», – передает РИА «Новости» текст поздравления.
Российский лидер добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа – Тында.
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что в этом году стартует третий по счету этап развития Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год.