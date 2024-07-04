Слуцкий посетил клинический госпиталь ветеранов войн в Йошкар-Оле

Слуцкий посетил Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн в Йошкар-Оле

«В этом госпитале реабилитацию и лечение проходят участники специальной военной операции, в том числе получившие тяжелые ранения, например, после ампутации обеих ног, но врачи их вылечили, выходили. Я был очень рад видеть ребят в таком бодром духе и хорошем настроении. Семьи ждут их дома здоровыми, а нам важно, чтобы воины, которые доблестно защищают нашу Родину, получали достойное лечение и качественную реабилитацию. ЛДПР неоднократно выступала с различными инициативами, направленными на защиту бойцов СВО и членов их семей. В День ветерана боевых действий мы внесли в Госдуму законопроект по льготному обеспечению санаторно-курортным лечением военнослужащих и членов их семей. Нам важно, чтобы они как можно скорее восстанавливались и возвращались домой к своим семьям. Желаю всем вам скорейшего выздоровления. Мы вами гордимся!» – рассказал Слуцкий.

Также лидер ЛДПР лично вручил грамоты с благодарностью отличившимся врачам госпиталя, искренне поблагодарив их за самоотверженный труд и помощь в реабилитации бойцов СВО.

Во время общения с бойцами СВО один из них попросил Слуцкого оказать содействие в повышении заработной платы медиков. «В стране не хватает 25 тысяч врачей, именно из-за невысоких зарплат. Те, кто нас лечит, должны получать в разы больше. Это программная задача партии ЛДПР. Мы отстаиваем обязательное предоставление врачам жилья, целевое распределение. Зарплаты врачам должны быть повышены», – ответил Слуцкий.

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн обслуживает не только участников СВО и иных боев, но и более 16 тыс. жителей Йошкар-Олы и прилегающих районов. Медицинская помощь оказывается в стационаре, поликлинике, бригадами скорой медицинской помощи. Госпиталь оборудован всем необходимым для обеспечения полноценной реабилитации участников боевых действий после ранений.