Хуснуллин рассказал о разработке мастер-планов по развитию Донбасса и Новороссии

Хуснуллин рассказал о разработке мастер-планов для развития Донбасса и Новороссии

Tекст: Валерия Городецкая

Мастер планы разрабатываются для Херсонской области, Володарского, Свердловского и Краснодонского муниципальных округов, городов Шахтерск, Луганск, Алчевск, Энергодар и Бердянск, сообщил Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов.

Ключевой задачей в развитии новых регионов является улучшение жилищных условий, отметил вице-премьер. «Под такую задачу мы разработали и реализуем программу жилищного строительства, в том числе с привлечением внебюджетных источников. В ближайшие годы введем более 3 млн кв. м нового жилья. Год от года темпы будут расти. Если в этом году запланировано ввести 534 тыс. кв. м, то уже в 2026-м – 1,9 млн кв. м. Всего потенциал до 2030 года – 12 млн кв. м», – приводит его слова сайт правительства России.

При создании качественной среды необходимо подходить к проектам строительства комплексно и учитывать все необходимые аспекты, мастер-планирование позволяет это сделать, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. «Для восстановления воссоединившихся регионов это важный инструмент развития городов, что позволит обеспечить необходимый уровень социально-экономического развития», – сказал он.

Так, например, для Херсонской области предлагается определить основным приоритетом создание условий для освоения природно-ресурсного потенциала на принципах рационального природопользования и экологической безопасности, что приведет к формированию туристического комплекса. Кроме того, планируется предусмотреть развитие сети объектов здравоохранения регионального значения и модернизацию транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожного транспорта.

Мастер-планом Володарского муниципального округа в ДНР заложены мероприятия по запуску недействующих и созданию новых предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, а также развитию эко- и агротуризма. Важным является и реконструкция улично-дорожной сети.

Свердловский муниципальный округ – крупный промышленный центр ЛНР. Богатые природные запасы и значительные площади сельскохозяйственных угодий представляют интерес для агропромышленного комплекса в целом.

Мастер-план Луганска прежде всего учитывает столичные функции города, поэтому особое внимание здесь предлагают уделить строительству общественных объектов и жилья. Документом предусмотрено и завершение строительства обхода города, улучшение связанности территорий, разделённых железнодорожными путями и реками.

Согласно проектируемому мастер-плану, город Бердянск в Запорожской области станет центром развития туристической инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна. Также в нем будет сосредоточена сопутствующая транспортная инфраструктура – портовые, автомобильные и железнодорожные сети региона.