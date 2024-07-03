В Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ загорелось здание автосервиса

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, по предварительным данным, пострадавших нет. По его словам, в Белгороде произошло возгорание шин в здании СТО. Автомеханики быстро среагировали, вызвали оперативные службы, эвакуировали людей из здания, отметил он.

В настоящее время идет тушение пожара. По предварительным данным, на территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений, в трех частных домах посечены кровли и фасады. Также повреждения получили 27 автомобилей, отметил губернатор.

Ранее в Белгороде сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности.

В понедельник ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район, украинские беспилотники атаковали Шебекино, пострадали девять человек.