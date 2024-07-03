Москва обвинила Прибалтику в попытке «оторвать» Армению от России

Tекст: Алексей Дегтярев

Эстония, Латвия и Литва проводят «крайне деструктивную линию» на Южном Кавказе, они пытаются «оторвать» Армению от России, не дать ей присоединиться к интеграционным механизмам, сказал Настасьин, передает ТАСС.

Это также касается и участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В июне премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Генсек Организации Имангали Тасмагамбетов отметил, что Армения остается союзником ОДКБ со всеми вытекающими обязательствами.