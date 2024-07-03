80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.3 комментария
Москва обвинила Прибалтику в попытке «оторвать» Армению от России
Прибалтийские государства пытаются «оторвать» Армению от России и интеграционных процессов на территории бывшего СССР, а также проводят деструктивную линию на Южном Кавказе, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.
Эстония, Латвия и Литва проводят «крайне деструктивную линию» на Южном Кавказе, они пытаются «оторвать» Армению от России, не дать ей присоединиться к интеграционным механизмам, сказал Настасьин, передает ТАСС.
Это также касается и участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В июне премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Генсек Организации Имангали Тасмагамбетов отметил, что Армения остается союзником ОДКБ со всеми вытекающими обязательствами.