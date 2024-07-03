80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.3 комментария
Лукашенко дал оценку обороноспособности Союзного государства
Уровень возможностей российско-белорусского союза сейчас находится на самой высокой отметке за все время, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Проверка региональной группировки войск двух стран, первая для Белоруссии тренировка нестратегических ядерных сил показала, что уровень обороноспособности Союзного государства «как никогда высок», сказал Лукашенко на параде в Минске, передает РИА «Новости».
Такая обороноспособность гарантирует то, что голос Белоруссии и ее партнеров будет услышан.
Глава белорусского государства отметил, что парад стал знаком силы союзнического стратегического партнерства двух стран, взаимодействия со странами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с КНР.
Эти страны объединены Победой над странами гитлеровского альянса, заключил Лукашенко.
Минобороны России сообщало в июне, что в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения.