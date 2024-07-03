Лукашенко дал оценку обороноспособности Союзного государства

Tекст: Алексей Дегтярев

Проверка региональной группировки войск двух стран, первая для Белоруссии тренировка нестратегических ядерных сил показала, что уровень обороноспособности Союзного государства «как никогда высок», сказал Лукашенко на параде в Минске, передает РИА «Новости».

Такая обороноспособность гарантирует то, что голос Белоруссии и ее партнеров будет услышан.

Глава белорусского государства отметил, что парад стал знаком силы союзнического стратегического партнерства двух стран, взаимодействия со странами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с КНР.

Эти страны объединены Победой над странами гитлеровского альянса, заключил Лукашенко.

Минобороны России сообщало в июне, что в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения.