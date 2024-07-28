После удара по полигону в Харькове были уничтожены четыре танка ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, удары были нанесены в районе Федоров. Первый удар был нанесен по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом. Второй по территории самого аэропорта, передает РИА «Новости».

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные произвели удар по складам в Киевской области, где хранят ракеты большой дальности, а также, предварительно, снаряды с обедненным ураном.