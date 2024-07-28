Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.9 комментариев
После удара по полигону в Харькове были уничтожены четыре танка ВСУ
Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удары были нанесены в районе Федоров. Первый удар был нанесен по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом. Второй по территории самого аэропорта, передает РИА «Новости».
Ранее Лебедев сообщил, что российские военные произвели удар по складам в Киевской области, где хранят ракеты большой дальности, а также, предварительно, снаряды с обедненным ураном.