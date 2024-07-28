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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    43 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    17 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    29 комментариев
    28 июля 2024, 11:22 • Новости дня

    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает агентство РБК-Украина.

    Подробности взрывов не приводятся, передает ТАСС.

    Сейчас в Харьковской области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

    Ранее ударом «Искандера» были уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове.

    27 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    New York Times: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС,Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России, пишет The New York Times.

    По данным газеты, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева, при этом Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, хоть и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись», передает ТАСС.

    Издание указывает, что украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций.

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    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


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    27 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

    Пленный: Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого сослуживцами солдата ВСУ

    При сдаче в плен в Торецке на горловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сослуживцы попытались расстрелять из автомата солдата ВСУ, но его на руках вынесли из-под огня российские военные.

    Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его пытались расстрелять сослуживцы во время сдачя в плен в Торецке.

    «Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали место, наблюдательный пункт и скоро к нам подошли русские  ребята, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут», – цитирует пленного ТАСС.

    Наталенко и несколько его сотоваришей вышли с поднятыми руками, однако он тут же «почувствовал боль в спине и ноге». «Выстрелы были сзади, со своих позиций. Сами мне говорили, мол, не иди – застрелят (россияне), но в итоге получил от своих в спину», – возмутился украинский пленный.

    Наталенко сообщил, что в колонне сдавшихся шел последним, поэтому принял удар бывших сослуживцев на себя.

    Однако российские военнослужащие на руках вынесли раненого украинского солдата. «Все равно не оставили, забрали раненого в плен. Оказали помощь, все заживает», – заключил он.

    На прошлой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино.

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    27 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Российские штурмовики водрузили флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Рогов: Бойцы ВС России водрузили российский флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Вооруженных сил России установили государственный флаг на севере Красногоровки в ДНР, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, русский флаг был водружен на севере Красногоровки.

    ВС России продолжили разгром ВСУ, под контролем украинских боевиков остаются небольшие территории в частном секторе Красногоровки, следует из сообщения Рогова в Telegram-канале.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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    27 июля 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Лозоватское в ДНР
    Российские войска освободили Лозоватское в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 1-й десантно-штурмовой, 68-й пехотной бригад ВСУ около Торецка, Украинска, Ивановки, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того группировка отразила три контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, отметил Конашенков.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе американскую БТР М113, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

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    27 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ

    Минобороны сообщило о сдаче в плен 17 морпехов ВСУ на островах Днепра

    На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    На островах в дельте реки Днепр в Херсонской области 17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны отмечается, что в плен сдались 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

    Пленные морпехи рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, отсутствии снабжения. По их словам, воду пили из болота, они сдались в плен после того, как их командование отказалось проводить эвакуацию.

    Ранее украинский пленный рассказал, что под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров уничтожен батальон ВСУ.

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    27 июля 2024, 20:00 • Новости дня
    В США назвали причину провала мобилизации на Украине

    Миршаймер: Украинские войска не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь

    Украинские войска несут огромные потери на передовой, из-за чего не могут собрать новые бригады, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

    Политолог напомнил, что в Киеве заявили, что намерены создать десять новых бригад в ВСУ, что предусматривалось новым планом мобилизации, но оказалось, что существующие батальоны несут огромные потери, и пополнение очень затруднено, передает РИА «Новости».

    Миршаймер отметил, что с точки зрения живой силы украинцы находятся в совершенно ужасающем состоянии, потому что на передовую отправляют людей без достаточной подготовки.

    Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.

    Позже стало известно, что командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях.

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    28 июля 2024, 04:06 • Новости дня
    Экс-офицер СБУ рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, в отличие от украинских военных, которые мобилизуются на бессрочной основе, иностранные наемники подписывают первый контракт на срок всего в полгода и могут разорвать его в любой момент, передает РИА «Новости».

    Прозоров привел в пример истории, когда иностранцы воюют всего лишь месяц или два, а затем, увидели истинную картину происходящего, бросают службу и уезжают.

    «Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает «Интернациональным легионом», – рассказал Прозоров.

    Он отметил, что иностранные наемники жалуются на то, что их бросают в бесполезные атаки под российскую артиллерию. Такие истории, по мнению экс-подполковника, наносят серьезный урон имиджу украинской армии и Украины в целом, отпугивая потенциальных наемников.


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    27 июля 2024, 18:34 • Новости дня
    При обстреле села в Белгородской области погиб человек

    Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ села Бочковка Белгородской области погиб человек

    При обстреле села в Белгородской области погиб человек
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ атаковали село Бочковка в Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что раненый при обстреле ВСУ местный житель скончался по пути в больницу. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Ранее российская система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями.

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    27 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны рядом с Липцами, Тихим, Петровкой, Байраком и Волчанском Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За минувшие сутки были отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 165 военнослужащих, три броне машины, два пикапа, 155-мм американская гаубица М777, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии поблизости от Синьковки, Табаевки Харьковской области, Макеевки, Невского, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР). Также отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак», 155-мм американскую гаубицу М198, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 105-мм британскую гаубицу L-119.

    Уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Подразделения«Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ под Ступочками, Катериновкой, Максимильяновкой и Северском ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм американская гаубица М198, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм британских орудия L-119, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены американская РЛС AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», подытожили в оборонном ведомстве.

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    28 июля 2024, 05:25 • Новости дня
    Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск России уничтожило гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.

    Оператор разведывательного беспилотника Zala выбрал цели для уничтожения, ими стали 15-мм гаубица М-777 американского производства и полевой склад с боеприпасами для артиллерии.

    «После точного удара склад боеприпасов был уничтожен, а гаубица выведена из строя», – говорится в сообщении.


    Отмечается, что на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают десятки украинских военнослужащих и несколько единиц различной техники ВСУ.

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    28 июля 2024, 00:05 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью около 21.40 мск, сообщает Минобороны России.

    «Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Ранее средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотник над территорией России.

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    28 июля 2024, 06:22 • Новости дня
    Экипаж Ка-52М нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне действий «Севера»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе украинских войск в зоне ответственности российской группировки «Север», сообщило Минобороны России.

    «Удар был нанесен с использованием неуправляемых авиационных ракет С-8 и управляемых ракет «Вихрь» по указанным координатам», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в Минобороны, согласно докладам передового авианаводчика, все цели были успешно поражены. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, использовал тепловые ловушки и вернулся на аэродром.

    Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине.


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    28 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Три резервуара с топливом загорелись после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возгорание на территории нефтебазы в Курском районе произошло в результате атаки украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    По его словам, ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, жители и работники базы не пострадали, передает ТАСС.

    Смирнов добавил, что, на данный момент пожар ликвидирован на одном резервуаре, тушение продолжается.

    Ранее Смирнов сообщал, что над Курской областью уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа.

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    28 июля 2024, 09:22 • Новости дня
    ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Нижегородской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, около 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Нижегородской области.

    Ранее над промзоной в Нижегородской области обезвредили беспилотник.

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