Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи с последствиями оползней
Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи с последствиями сходов оползней
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с последствиями оползней на юге страны, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, число жертв при сходе двух оползней на юге Эфиопии достигло 257 человек и может вырасти до 500.