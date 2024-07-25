Боец «Шторм Z» Туленков рассказал, как выжил при встрече с танком ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Случай произошел сильно позже начала службы, на окраине населенного пункта ВСУ своим огнем не дали ему дойти до своей группы, рассказал Туленков «Ленте.ру».

Его товарищи не могли ждать, поскольку находились под обстрелом, а двигаться к ним через простреливаемую улицу было невозможно, потому бойцу пришлось залечь в укрытии.

Он долго оставался в этом месте, в один момент Туленков пересекся с другими бойцами, после чего им нужно было дойти до пункта эвакуации. Военные двигались от одного разрушенного здания к другому под обстрелом артиллерии ВСУ. В один момент огонь по группе открыл танк, чью работу корректировал беспилотник, находившийся сверху.

Танк «методично, раз за разом, разносил жалкие домишки – наши укрытия», бойцы смогли спастись лишь в бетонных трубах под дорогой, служивших чем-то вроде ливневки.

Другой случай произошел на Запорожском направлении, у Работино. Тогда Туленков впервые попал под обстрел кассетными боеприпасами. Его группа остановилась в лесополосе, она должна была вступить в бой в случае обострения ситуации.

Ночью на позицию прибыли саперы, которые нарушили правила светомаскировки и безопасности, начав сгружать противотанковые мины с включенными фарами. Их засекли, и через 10 минут «этот лес превратился в кипящий ад из-за летящих с неба кассетных снарядов», заключил собеседник.