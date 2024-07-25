Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты
Песков: Таргетирование инфляции является одним из приоритетов работы для властей России
Правительство и Центробанк следят за инфляцией и принимают меры для ее сдерживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с ростом цен на авиабилеты.
По словам Пескова, у правительства и у Центробанка вызывает обеспокоенность определенные инфляционные процессы.
«Вы знаете, что таргетирование инфляции – это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы действительно есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках», – цитирует ТАСС Пескова.
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