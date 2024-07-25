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    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
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    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    Назначен новый командующий ВВС России
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.

    28 комментариев
    25 июля 2024, 09:03 • Новости дня

    NYP: Пропалестинские активисты выпустили насекомых в отеле делегации Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское молодежное движение заявило, что выпустило насекомых в вашингтонском отеле «Уотергейт», где остановилась часть израильской делегации, пишет New York Post.

    По информации издания, речь идет о личинках и сверчках, передает RT.

    Ранее сторонники Израиля и Палестины подрались на акции феминисток в Париже.

    24 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.

    При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.

    Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.

    Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.

    Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

    Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.

    Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.

    Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

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    24 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве

    Востоковед Семенов: Турция является единственной страной НАТО, с которой у России не изменились отношения по линии Интерпола

    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве
    @ Кадр из видео

    Турция наглядно продемонстрировала, что ее связи с Россией по линии Интерпола до сих пор сильны и стабильны. Тем не менее Анкаре еще предстоит доказать доверительность диалога с Москвой путем передачи преступника профильным службам РФ, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве.

    «В данной ситуации все участвующие стороны продемонстрировали свои наилучшие профессиональные качества. Российские спецслужбы в кратчайшие сроки сумели установить личность преступника и передать информацию своим турецким коллегам через каналы Интерпола. Данный механизм взаимодействия Москвы и Анкары налажен достаточно хорошо», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающим на высокий уровень отношений двух стран», – отмечает он.

    «Однако ставить точку в данной истории пока рано. Истинная степень доверительности нашего диалога станет ясна лишь после того, когда Анкара примет решение о передаче преступника правоохранительным органам России. Тем не менее положительный характер имеющегося взаимодействия нельзя не отметить», – заключил Семенов.

    Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве. Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, о нахождении на территории республики Евгения Серебрякова Анкаре сообщили представители подразделения Интерпола, расположенного в РФ. Ерликая отметил, что преступник прибыл в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду в московском дворе на Синявинской улице был взорван автомобиль Toyota Prado. В результате водителю авто оторвало стопы, в связи с чем он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

    Очевидец, оказавший пострадавшему первую помощь, отмечал, что тот был сильно обожжен. Вместе с ним в автомобиле находилась и супруга, которую из-за взрыва отбросило в сторону. Произошедшее было квалифицировано как покушение на убийство. О том, что подозреваемый находится в Турции, впервые сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

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    24 июля 2024, 17:52 • Новости дня
    Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП
    Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП
    @ @tanechkaozolina

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной гибели российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной (МотоТаня) стала ее ошибка при обгоне, об этом в ходе допроса заявил турецкий мотоциклист Онур Обут, сообщает агентство DHA.

    Обут утверждает, что три мотоциклиста выдвинулись в сторону города Милас, их спутник Сергей Хадриков чуть отстал от Обута и Озолиной, передает РИА «Новости».

    По его словам, между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, после этого ее мотоцикл якобы врезался в мотоцикл Обута.

    Турецкое издание пишет, что слова Обута подтвердил Хадриков. Суд отпустил на свободу Обута под юридический контроль.

    Ранее сообщалось, что мотоцикл Озолиной столкнулся на трассе в Турции с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу.

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    24 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    В Москве переименовали площадь Европы

    Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии

    В Москве переименовали площадь Европы
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала.

    Новое название площади Европы – площадь Евразии, следует из документа, передает ТАСС.

    Площадь Европы открылась в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии, передает РБК.

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    24 июля 2024, 22:13 • Новости дня
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим ВВС России и заместителем главнокомандующего ВКС России, сообщили в Минобороны.

    «Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Также, согласно данным военного ведомства, командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Ранее Кобылаш занимал должность командующего Дальней авиацией ВКС РФ с 2016 по 2024 год.


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    24 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россиянин, подозреваемый в подрыве автомашины в Москве, задержан в турецком городе Бодруме, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали полицейские провинции Мугла в Бодруме, сообщил Ерликая, передает ТАСС.

    Он добавил, что о нем турецким властям сообщили представители российского подразделения Интерпола. Они пояснили, что Серебряков совершил теракт с начиненной взрывчаткой машиной в Москве. Ерликая отметил, что россиянин добрался в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник спецоперации, ему оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство.

    Директор ФСБ Александр Бортников пояснил, что подозреваемый скрылся на территории Турции.

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    24 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» поражено в пригороде Харькова, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».

    Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.

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    24 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта

    Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми

    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, даже если поступят в ВСУ, не смогут использоваться вблизи линии фронта, заявил украинский главком генерал-полковник Александр Сырский.

    По словам Сырского, F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, передает РБК.

    При этом они позволят Украине укрепить противовоздушную оборону, повысить эффективность борьбы с российскими крылатыми ракетами и дадут возможность поражать наземные цели, заявил главком ВСУ в интервью The Guardian.

    Он также отметил, что Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, из-за чего украинская армия вынуждена все чаще прибегать к использованию более дешевых беспилотников и наземных дронов.

    Ранее на Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    24 июля 2024, 11:27 • Новости дня
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти располагают действующими планами по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины», заявил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин, комментируя подрыв машины российского офицера в Москве.

    По его словам, в Москве в 06.30 мск подорвали «Тойоту» с офицером Минобороны, он и его жена в тяжелом положении.

    «Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины». Включая автора этих строк», – написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «никакие там возможные мирные переговоры власти Украины не волнуют».

    Ранее МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

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    24 июля 2024, 14:28 • Новости дня
    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    СК: Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личность подозреваемого во взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы установлена, сообщил Следственный комитет.

    Также удалось установить автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник, сообщил СК, передает ТАСС.

    В настоящее время следователи проводят осмотр машины. К работе на месте происшествия привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты столичного подразделения СК, отметили в ведомстве.

    Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

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    24 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    @ Yi Gaochao/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявила Служба госбезопасности Грузии 24 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении отмечается, что ведется следствие по статьям «Заговор или восстание для насильственной смены конституционного строя» и «Террористический акт», что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

    Отмечается, что «преступные деяния готовят находящиеся на Украине бывшие чины грузинской власти и бывшие сотрудники силовых структур».

    Среди таких деяний, по данным СГБ, «подготовка убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили».

    По данным СГБ, «целью этих деяний является дестабилизация в Грузии и на фоне ослабления правительства насильственное свержение власти деструктивными силами».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях.

    Коментарии (5)
    24 июля 2024, 10:08 • Новости дня
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Момент взрыва автомобиля Toyota участника СВО офицера Андрея Торгашова опубликован в Сети, взрыв произошел во время включения зажигания.

    По данным Telegram-канала «Mash», после произошедшего соседи отнесли пострадавшего на детскую площадку и оставались с ним до приезда врачей.

    После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.

    Отмечается, что его супруге осколками посекло лицо.

    В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

    Коментарии (11)
    24 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем

    Опубликованы кадры сопровождения СУ-27 трех самолетов британских ВВС над Черным морем

    Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России показало кадры сопровождения российским истребителем Су-27 стратегического самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.

    Кадры предоставлены из кабины пилотов истребителя Су-27, который сопровождает три британских самолета, сообщает ТАСС. Видео демонстрирует перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

    Ранее сообщалось, что британские истребители и самолет-разведчик попытались подойти к российской границе в Черном море, их перехватил истребитель Су-27.

    Коментарии (7)
    Главное
    Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем
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