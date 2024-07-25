Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.7 комментариев
МИД России: Глобальный компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений
Глобальный сбой в работе техники на платформе Windows продемонстрировал, какую цену может иметь зависимость от услуг монопольного поставщика IT-решений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Вершинин отметил, что «случившееся продемонстрировало, насколько высока цена зависимости от услуг единственного поставщика IT-решений». Он также добавил, что определенная доля ответственности лежит на государствах, которые позволили критически важной инфраструктуре полагаться на продукты Microsoft, передает РИА «Новости».
После глобального сбоя в работе техники на базе Windows Вершинин напомнил о том, как Вашингтон ранее безосновательно обвинял Россию в кибератаках. Он охарактеризовал ситуацию с глобальным сбоем как показательную, отметив, что США и их союзники привыкли искать «корень всех бед в цифровом пространстве в компьютерных атаках, которые ложно приписывали России и другим неугодным государствам».
Напомним, глобальный сбой начался утром 19 июля и затронул операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру.