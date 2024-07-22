Заслуженный юрист: Документ об освобождении от ответственности не защитит организаторов квеста в Махачкале

Tекст: Татьяна Косолапова

В Махачкале в квест-комнате произошло возгорание, в результате которого погибли две девушки, пребывающие на игровом сеансе. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, задержан 18-летний аниматор. При этом одна из постоянных посетительниц заведения сообщила, что перед игрой подписывается документ, который освобождает организаторов от ответственности за возможные травмы или увечья играющих.



«Подписание такого документа, скорее, призвано застраховать владельцев площадки от неразумного и неосторожного поведения посетителей. И совсем не означает, что, получив такую бумагу, с посетителями можно обходиться как угодно, пренебрегая правилами и требованиями техники безопасности.

Сейчас по уголовному делу будет проведен целый ряд важных экспертиз. Кроме того, будут изучены медицинские документы потерпевших. В них должны быть указаны все обстоятельства произошедшего – кто был рядом, что гражданин делал в момент получения увечий, где произошло повреждение и так далее», – говорит Соловьев.

Кроме того, продолжает специалист, в такой ситуации очень важным окажется текст договора на оказание услуг игровой площадки. В нем должны быть четко прописаны права и обязанности сторон, в том числе вопросы ответственности за происшествия на территории, где проводился квест. Не меньшее значение может сыграть и текст уставных документов, внутренних нормативных актов игровой площадки. В них должны быть четко и однозначно прописаны правила поведения и безопасности, которые должны соблюдаться на территории площадки для квестов.

Также, продолжает юрист, следствие будет изучать и квалификацию персонала: трудовые договоры, удостоверения, сертификаты об образовании, ознакомления с требованиями техники безопасности. Для расследования уголовного дела также надо будет установить, как действовал персонал в момент и сразу после трагедии, какие были приняты меры по оказанию первой помощи, насколько оперативно была проведена медицинская помощь после травм, было ли пострадавшим оказано необходимое медицинское вмешательство и помощь.

«Исходя из этих и иных документов, можно определить, кто должен нести ответственность за произошедшее. Но никак не на основе бумажки, где посетитель берет «все риски на себя», – заключил Соловьев.

В начале апреля в Москве во время прохождения квеста в торговом центре девочка упала с двухметровой высоты. В результате у нее зафиксировали компрессионный перелом пяти грудных позвонков.