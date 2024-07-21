Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ

Военный аналитик Боссхард: Запад фальсифицирует историю, чтобы развязать новую войну

В своей статье для «Донецкого агентства новостей» он привел примеры попыток обелить немецких военных и приукрасить их роль в войне.

По его словам, немецкие генералы, нанятые США после войны, писали историю, выставляя вермахт героями, а советских солдат – «недочеловеками».

«Теория о том, что нацисты «боролись с большевизмом» за Западную Европу, уже не за горами. Один молодой человек пытался объяснить мне эту теорию много лет назад в книжном магазине в центре Киева, а также хотел использовать эту возможность, чтобы продать мне портрет Адольфа Гитлера», – пишет Босхард.

Он также рассказал, что в Швейцарии принял участие в дискуссионном мероприятии, посвященном Второй мировой войне, на котором со вступительным докладом выступил белорусский коллега. Ему была интересна реакция, присутствовавших журналистов, историков и преподавателей для которых, информация о страданиях белорусов в 1941–1945 годах была для них новой.

«Они не знали ни о трагедиях Озаричей и Хатыни, ни об операции «Багратион». Они едва ли знали о бесчисленных преступлениях, совершенных немецким вермахтом – не только СС и гестапо», – пишет аналитик, отмечая, что ему ясны причины такой ситуации.

По его словам, стратегия Запада по обелению нацизма и очернению России преследует несколько целей. Он считает, что таким образом США хотят оправдать новую войну против России, представить ее как агрессора, а себя – как защитников «цивилизованного мира».

«Но дело идет даже дальше: вообще русских стремятся демонизировать как народ, отрицать, что они культурная нация, и изображать их не как людей, а как агрессивных монстров, которым надо не дать напасть на «цивилизованный Запад», – отметил швейцарский аналитик.

Также, по его словам, Запад хочет разделить и ослабить постсоветские страны, уничтожить память о Великой Отечественной войне, которая является важным фактором национальной идентичности России и других стран, поэтому ее стремятся ослабить.

Историк подчеркнул, что фальсификация истории – это опасная игра, которая может привести к новым трагедиям.

«Германия вела войну на чужой территории в течение пяти лет, с осени 1939 по осень 1944 года. США и западноевропейские колониальные державы вели войны на чужих континентах в течение 45 лет после окончания войны. А с 1991 года НАТО, которое на самом деле создано было как инструмент самообороны, ведет войны за пределами территории своего альянса. Эти народы не знают, что означает война в их собственной стране, и поэтому легкомысленно относятся к войне. Пересмотр истории – это подготовка к войне, и мы должны оказать решительное сопротивление, пока не стало слишком поздно»», – призвал Босхард.