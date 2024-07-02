Эксперт объяснил повышение статуса Украины Всемирным банком

Политолог Скачко: Оценка уровня жизни на Украине Всемирным банком не имеет отношения к реальности

Tекст: Алёна Задорожная

«Украина сейчас нуждается в политической поддержке, поэтому я бы не искал реальной экономической составляющей под решением Всемирного банка (ВБ). Видимо, таким образом Запад решил повысить привлекательность государства. Ну а то, что это не имеет к реальности никакого отношения, никого не интересует», – говорит украинский политолог Владимир Скачко.

По мнению эксперта, для ВБ принципиально важно показать, что Украина «якобы развивается и крепнет вопреки жуткой агрессии со стороны России, как там любят говорить». «В этом смысле всем на Западе наплевать на реальное положение дел простых украинцев», – добавил спикер.

«А обычным людям приходится очень и очень непросто: настоящий уровень доходов населения стабильно снижается. На этом фоне проходит мобилизация, сметающая все и всех на своем пути. Мужчины прячутся, женщины и дети не могут их заменить на тяжелой работе. Все это ведет к остановке производств и отмиранию целых отраслей экономики», – перечислил аналитик.

Резюмируя, Скачко подчеркнул: в нынешних условиях оценивать страну с точки зрения традиционных экономических подходов просто невозможно. «Если бы Украина развивалась так, как рисует Всемирный банк, ей бы не грозил дефолт из-за невозможности погашения внешнего долга», – заключил он.

Ранее Украину перевели из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения, следует из документа Всемирного банка. Указывается, что валовый национальный доход на душу населения вырос до 5070 долларов с 4270 долларов.

ВБ заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году – на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Однако другим фактором, который позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего, оказалось «сокращение населения». Население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции. Также подчеркивается, что указанные «факторы были усилены ростом стоимости произведенных в стране товаров и услуг».

Любопытно, что еще в мае западные кредиторы Украины после двух лет согласованных для Киева каникул неожиданно потребовали погашения части облигаций. Однако данная позиция вошла в противоречие с интересами США и их партнеров из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем это может обернуться для Украины.