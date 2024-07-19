Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Путин выразил соболезнования по поводу смерти генсека ЦК компартии Вьетнама
Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама из-за смерти генсека ЦК компартии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вьетнамскому коллеге То Ламу в связи со смертью генсека ЦК коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», – цитирует телеграмму Путина ТАСС.
Глава Российского государства отметил, что в России этого политика будут помнить как настоящего друга страны, внесшего большой личный вклад в становление и развитие стратегического партнерства Москвы и Ханоя.
Как сообщило вьетнамское госагентство VNA, генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, 1944 года рождения, скончался в пятницу после продолжительной болезни, несмотря на самоотверженные усилия ведущих врачей страны.