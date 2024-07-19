Путин выразил соболезнования по поводу смерти генсека ЦК компартии Вьетнама

Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама из-за смерти генсека ЦК компартии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», – цитирует телеграмму Путина ТАСС.

Глава Российского государства отметил, что в России этого политика будут помнить как настоящего друга страны, внесшего большой личный вклад в становление и развитие стратегического партнерства Москвы и Ханоя.

Как сообщило вьетнамское госагентство VNA, генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, 1944 года рождения, скончался в пятницу после продолжительной болезни, несмотря на самоотверженные усилия ведущих врачей страны.