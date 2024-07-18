Эксперты: Межнациональное согласие – основа развития России

Политолог Шаповалов: Российская цивилизация основана на многообразии

Tекст: Олег Исайченко

«Единство народов России – одна из традиционных ценностей, важнейшая опора общества и государства. Тысячу лет в нашей стране дружественно совместно живут 196 народов. Эта ценность разделяется общественным большинством и представителями всех традиционных конфессий России», – отметил Александр Асафов, модератор дискуссии, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Его слова подтверждаются и данными социологов из ВЦИОМ – 79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей либо как доброжелательные, либо как спокойные и бесконфликтные. При этом 81% россиян не испытывают негативных эмоций к носителям других национальностей.

«В целом, сегодня в массовом сознании присутствует понимание преимущества России от ее многонационального статуса. Порядка 60% в ходе нашего исследования заявили о том, что многонациональный статус России делает ее сильнее. Противоположной позиции придерживаются всего 7% россиян», – рассказал Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

В то же время недружественные государства пытаются изнутри расколоть российское общество, считает Александр Брод, член СПЧ. «Президент неоднократно говорил о том, что многонациональная палитра России – это ее сила. Для сохранения ресурса межнациональной гармонии необходимо работать как на идеологическом, так и на бытовом уровне», – пояснил правозащитник.

По его словам, особое внимание государственных структур должно быть приковано к формированию среди россиян чувства общероссийской гражданской идентичности, осознания своей принадлежности к российскому народу, общей истории, культуре и государственности. «Межнациональный мир и согласие имеют для России огромное значение – они обеспечивают мир и гармонию в обществе», – добавил Брод.

Внимание важно уделять и межконфессиональному диалогу, который складывался в России более тысячи лет, согласился Рамиль Адыгамов, доктор исторических наук, ректор Исламского института имен Мухаммаджана Хусаинова. В этой связи также важно не смешивать «проблему мигрантов с проблемами коренных россиян-мусульман».

«Хочу напомнить одну историю из записок писаря багдадского посла. Булгары послали своих послов князю Владимиру с предложением принять ислам. Князь выслушал и послов-мусульман, и представителей христианских цивилизаций. И тогда уже сделал свой выбор», – сказал он.

Особую роль единство народов России играет и в моменты чрезвычайной опасности для государства. «В каждый момент, когда надо защищать страну, многонациональная Россия вставала на защиту Родины. Так было во времена Минина и Пожарского, так было во время Второй Мировой войны, то же самое происходит и сейчас на полях СВО», – отметил политолог Владимир Шаповалов.

«Россия – это более 190 этносов, 105 языков, которые используются в системе образования, 277 языков и диалектов, 37 государственных языков. 29 из 89 субъектов Федерации – национальные образования. Вся история нашей страны – доказательство того, что та уникальная цивилизационная форма, в которой отлита Россия, основана на многообразии», – добавил политолог.

На этом фоне эксперты предложили посмотреть на Украину как на пример ошибочной государственной политики. «Страну строили по самому жесткому унитарному принципу. Эти изменения шли сразу же после распада СССР. Но особенно активный темп они набрали после «оранжевой революции», – напомнил Богдан Безпалько, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

«Поэтому нет ничего удивительного в происходящем сейчас на Украине, которая действительно является многосоставной, часто уподобляется лоскутному одеялу с населением, которое говорит на разных языках, принадлежит разным религиозным и этническим группам. Из нее попытались склеить нечто единое, все это привело к конфликту», – пояснил эксперт.

Он также напомнил об исследовании агентства Gallup в 2008 году, согласно которому 83% граждан Украины выбирали русский язык в качестве родного. «И если со стороны украинских политиков постоянно звучали антироссийские заявления, то со стороны России звучали мысли единства. Поэтому Россия не оставит представителей русской культуры людей на Украине», – заключил Безпалько.