Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.2 комментария
Генсек НАТО заявил о работе командования по координации поставок оружия Киеву
Генсек НАТО Столтенберг заявил о работе командования по координации поставок оружия Киеву в сентябре
Штабная структура НАТО по координации поставок оружия Киеву в Висбадене в Германии заработает в сентябре, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, командование НАТО начнет работать в сентябре, там будет размещено 700 офицеров, его возглавит трехзвездный генерал в Германии, передает ТАСС.
«Оно будет предоставлять поддержку и помощь в сфере безопасности Украине, координируя усилия НАТО», – подчеркнул Столтенберг.
Кроме того, генсек НАТО заметил, что в Лондоне также будет обсуждаться «защита западной демократии» не только «от внешних, но и от внутренних угроз».
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Североатлантический альянс в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки для Киева.