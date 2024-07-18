Генсек НАТО заявил о работе командования по координации поставок оружия Киеву

Генсек НАТО Столтенберг заявил о работе командования по координации поставок оружия Киеву в сентябре

Tекст: Александра Юдина

По его словам, командование НАТО начнет работать в сентябре, там будет размещено 700 офицеров, его возглавит трехзвездный генерал в Германии, передает ТАСС.

«Оно будет предоставлять поддержку и помощь в сфере безопасности Украине, координируя усилия НАТО», – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО заметил, что в Лондоне также будет обсуждаться «защита западной демократии» не только «от внешних, но и от внутренних угроз».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Североатлантический альянс в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки для Киева.