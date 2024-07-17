Лавров: Россия выступает за вступление Палестины в ООН

  • Новость часаНа заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Германии нашли способ избавиться от украинцев
    Одессит рассказал о том, кто поджигает в городе машины военных
    Приставы начали взыскание долга с Ивлеевой
    Польская контрразведка: Экс-министр обороны Польши раскрыл план «на случай нападения России»
    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре
    Нанесен ракетный удар по командному пункту СБУ в Киеве
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» с Россией
    Пенсионерка написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому в Москве
    Лукьянов: Приход Трампа усложнит политический ландшафт Европы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    10 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    8 комментариев
    17 июля 2024, 18:54 • Новости дня

    Лавров: Россия выступает за вступление Палестины в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает вступление Палестины в ООН, ее суверенитет признан уже почти 150 государствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании в качестве председателя Совбеза ООН.

    В 1949 году Россия поддержала членство Израиля в ООН при условии выполнения резолюций Генассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение, напомнил Лавров, передает ТАСС.

    Аналогично в настоящее время Россия поддерживает членство Палестины в организации. «Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран, в ряды всемирной организации», – сказал министр в ходе заседания по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

    В мае Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.

    17 июля 2024, 08:48 • Новости дня
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей

    Голландская журналистка заявила, что санкции ЕС не повлияли на жизнь москвичей

    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающая в Москве с 2022 года журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заверила, что новые санкции ЕС не оказали существенного влияния на жизнь в российской столице.

    По ее словам, в магазинах Москвы по-прежнему можно найти практически все товары, а доступ к информации из различных источников, включая западные СМИ, остается открытым, передает РИА «Новости».

    Ван ден Энде добавила, что «в Москве ситуация очень хорошая».

    «В отличие от образа России, транслируемого западными СМИ, в Москве царит спокойная атмосфера, люди свободно передвигаются по городу», – подчеркнула она.

    Кроме того, журналистка добавила, что в западных СМИ пишут противоположное тому, что есть на самом деле.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской.

    Коментарии (40)
    16 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Индии вызван посол Украины из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского касательно визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.

    Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.

    Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.

    Коментарии (9)
    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

    Коментарии (9)
    15 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

    Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

    Коментарии (23)
    15 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам

    США прокомментировали желание Зеленского пригласить Россию на саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон поддержит возможную готовность Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Комментируя перспективы проведения новой конференции по Украине с участием России, Миллер заявил, что США поддержат украинскую сторону, если она захочет пригласить Москву на саммит, передает ТАСС. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев, добавил он.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.

    Коментарии (2)
    17 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт совместно с энергетическими компаниями Mol и «Лукойл» ищут способы возобновить поставки российской нефти, которые были прерваны из-за «правовой ситуации» на Украине, через которую пролегает нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сейчас «Лукойл» не может осуществлять поставки в Венгрию из-за сложившейся на Украине «правовой ситуации», заявил Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает «Коммерсант».

    «Сейчас мы работаем над правовым решением», – сказал он.

    В 2019 году «Лукойл» и Mol подписали соглашение о долгосрочных поставках нефти, предусматривающее ежегодные объемы в 4 млн тонн до 2024 года. Сийярто сообщал, что Венгрия получает 80% российской нефти через Белоруссию.

    Ранее в Венгрии назвали Россию надежным поставщиком газа и нефти.

    Коментарии (3)
    16 июля 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами

    Востоковед Маслов: Зеленский не понимает правил общения с азиатскими странами

    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не способен воспринимать альтернативные точки зрения в контексте разрешения конфликта на Украине. Но Индия суверенная страна, не приемлющая указов внешних сил по поводу того, с кем именно ей стоит выстраивать отношения, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов. Ранее из-за резких высказываний в адрес премьер-министра Нарендры Моди в МИД Индии был вызван украинский посол.

    «В высказываниях Зеленского в адрес Индии не стоит искать глубинного смысла. Он точно не пытается отразить позицию Запада в отношении сближения Нью-Дели и Москвы. США не нуждаются в каком-либо дипломатическом посреднике и всегда достаточно откровенно озвучивают свои мысли о том или ином политическом лидере», – обратил внимание Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «Скорее всего, мы имеем дело с личными мнением Зеленского, продиктованным его персональными особенностями. Этот человек на психологическом уровне не способен воспринимать альтернативные точки зрения. Он прекрасно понимает, что Индия имеет отличную от украинской позицию по вопросу урегулирования текущего конфликта, которая известна своей прагматичностью», – отмечает он.

    «Что касается предложений Зеленского, они доказали собственную политическую несостоятельность. В связи с этим он крайне негативно относится к другим, более разумным инициативам. Не исключаю, что на этом фоне у него начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам», – указывает собеседник.

    «Однако это не первый промах Зеленского на азиатском векторе. Напомню, что он также достаточно жестко высказывался в адрес политики Си Цзиньпина. Тогда критике подверглось наращивание партнерства между Россией и Китаем. Судя по всему, Зеленский не особо понимает, как именно следует общаться с лидерами восточных государств», – акцентирует эксперт.

    «Подобная прямолинейность вообще не свойственна азиатским культурам. Столь негативный тон в диалоге воспринимается в Индии или в КНР как серьезный репутационный удар. Попытка поставить своего собеседника в ситуацию «потери лица» является грубейшей дипломатической ошибкой. И тот факт, что Зеленский выносит подобные склоки в публичное поле, лишь осложняет положение дел», – подчеркивает Маслов.

    «Думаю, выскажи он ту же самую позицию за закрытыми дверями, в рамках разговора с глазу на глаз, Дели сумел бы воспринять его слова менее болезненно. Однако неопытность и резкость Зеленского играет с ним злую шутку. Его стиль способствует постепенному разрушению отношений Украины с крупнейшими азиатскими державами», – добавляет он.

    «Кроме того, Нью-Дели пытается выстроить по-настоящему независимую внешнюю политику. Нарендра Моди шаг за шагом разбивает миф о том, что Индия якобы придерживается западного фарватера на международной арене. Суверенитет в целом очень важная тема для восточных государств. Поэтому любые указки о том, с кем именно нужно «дружить», воспринимаются крайне негативно», – уточняет собеседник.

    «К тому же нейтральная позиция Индии в конфликте России и Украины продиктована дипломатическими традициями этой страны. Нью-Дели всегда пытался балансировать между противоборствующими сторонами, не втягиваясь в лишние противостояния. Вот и сейчас это государство старается придерживаться взвешенной позиции», – детализирует эксперт.

    «Кроме того, правительству Моди выгодны хорошие отношения с Москвой. Нью-Дели видит в нашей стране перспективный рынок, на котором будут пользоваться большим спросом индийские продукты питания, а также товары нефтехимической отрасли. Нас связывают и совместные проблемы евразийской безопасности», – резюмирует Маслов.

    Ранее в МИД Индии был вызван украинский посол. Дипломаты обсудили резкие высказывания Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Москву, сообщает издание The Economic Times. Нью-Дели выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, а также отложил проведение совместной с Киевом рабочей группы по развитию культурных связей.

    Демарш украинскому послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям». «Удручающе видеть, как лидер крупнейшей демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве», – заявил он.

    Напомним, визит Нарендры Моди в Россию прошел с 8 по 9 июля. В рамках переговоров с Владимиром Путиным он подчеркнул важность достижения мира, отметив, что война не является решением противоречий между двумя государствами. При этом оба лидера подчеркнули важность урегулирования противостояния за счет диалога.

    Владимир Зеленский не в первый раз критикует азиатские державы. Так, в июне в рамках форума «Диалог Шангри-Ла» он назвал Китай «инструментом в руках Владимира Путина», добавив, что КНР фактически поддерживает конфликт. Кроме того, он обвинил председателя страны Си Цзиньпина в поставке элементов оружия Москве. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина провалила азиатский вектор внешней политики.

    Коментарии (3)
    17 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    Япония решила направить Киеву 3,3 млрд долларов из замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Японское правительство приняло решение выделить Киеву 520 млрд иен (порядка 3,3 млрд долларов) из полученных от заморозки российских активов средств, сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что данная сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в 50 млрд долларов, одобренного странами G7, передает «Коммерсант».

    Ожидается, что 20 млрд долларов из этой суммы предоставят США и страны ЕС, а остальные 10 млрд долларов разделят между собой Япония, Канада и Великобритания.

    В июне Япония расширила санкции против России.

    Коментарии (5)
    16 июля 2024, 07:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в центральной части Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы произошли в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины, сообщает издание «Обозреватель».

    Уточняется, что взрывы произошли из-за работы ПВО, которая сбила девять беспилотников, передает ТАСС.

    В данный момент в Черкасской, Киевской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.

    Коментарии (0)
    16 июля 2024, 21:20 • Новости дня
    Лавров анонсировал выступление в ООН по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров представит в ООН оценки украинского кризиса, об этом сам министр заявил журналистам.

    Говоря о защите суверенитета и территориальной целостности, западные представители забывают про другие важнейшие компоненты международного права, такие как право наций на самоопределение и суверенное равенство всех государств-членов ООН, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Они забывают про декларацию о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, принятой Генассамблеей в 1970 году, в которой говорится, что все обязаны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов, и в силу этого представляют все население, проживающее на этой территории, подчеркнул министр.

    «Ну, кого представляет [Владимир] Зеленский, кого представлял [Петр] Порошенко, кого представляли те, кто совершили госпереворот в Киеве, – сказал Лавров. – Поэтому это все от лукавого, полный правовой нигилизм, и мы об этом еще подробно завтра на большой пресс-конференции [заявим]».

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили международную проблематику, включая ситуацию вокруг Украины.

    Коментарии (0)
    16 июля 2024, 19:49 • Новости дня
    Матвейчев: Рейтинг полезности депутатов Госдумы стал важной частью жизни парламентариев

    Депутат Матвейчев: Рейтинг полезности депутатов Госдумы позволяет парламентариям улучшить свою работу

    Матвейчев: Рейтинг полезности депутатов Госдумы стал важной частью жизни парламентариев
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рейтинговые системы оценки деятельности парламентариев далеко не идеальны. Однако они позволяют законодателям получить важную обратную связь и сделать выводы о своей работе. Замечательно, что в России имеется качественная метрика для анализа работы народных избранников, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России был опубликован коэффициент полезности депутатов.

    «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы (КПДГД) хорошо знаком российским парламентариям. По общему признанию, данный рейтинг является главной публичной оценкой деятельности народных избранников. От иных аналогов он отличается ясной и прозрачной методологией, а также регулярностью обновления данных», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Более того, КПДГД позволяет депутатам увеличить эффективность собственной работы. Я лично знаком с некоторыми людьми, которые не были удовлетворены низкой позицией в общем списке. Посмотрев, чего именно им не хватает по сравнению с другими коллегами, они внесли в свою деятельность коррективы, что позволило им подняться вплоть до первой двадцатки», – отметил он.

    «Конечно, любой рейтинг не лишен проблем. Оценивать работу парламентариев достаточно сложно. Некоторые верно подмечают, что непубличные депутаты, редко появляющиеся на телевидении, заведомо находятся в проигрышной ситуации. Однако это не означает их низкую эффективность», – подчеркнул собеседник.

    «Полную работу того или иного парламентария можно увидеть лишь по внутренней документации партии. Замечу, что многие начинания законодателей остаются вне публичного поля. Тем не менее, поспорить с тем, что первое место Александр Хинштейн занимает по праву, не получится. Он действительно является выдающимся депутатом», – уточнил он.

    «Не скрою, что своей 27 строчкой в списке я также более чем удовлетворен. Это хорошая позиция. Напомню, что всего в Государственную Думу входит больше 400 законодателей. Однако, как говорится, нет предела совершенству. Буду продолжать свою деятельность, стремясь к еще большим успехам», – резюмирует Матвейчев.

    Ранее был опубликован коэффициент полезности депутатов Государственной Думы. Полный текст документа опубликован на сайте «Депутат Клуб». Исследование, посвященное оценке эффективности работы парламентариев, проводилось с апреля по июль 2024 года. Его авторами выступили политолог Алексей Мартынов и директор «Центра политического анализа» Павел Данилин.

    Лидерами рейтинга стали главы комитетов по информационной политике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов. В первую десятку также вошли Андрей Макаров, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Павел Крашенинников, Василий Пискарев, Артем Метелев и Владимир Гутенев.

    Авторы исследования отмечают, что работа Госдумы в данный период велась особенно активно, что было связано с началом нового большого политического цикла. В качестве наиболее важных достижений парламента с мая по июль называются своевременное утверждение нового правительства РФ, принятие налоговых инициатив по изменению НДФЛ, а также закона о возобновлении индексации страховой пенсии работающим гражданам.

    Рейтинг составляется с учетом четырех показателей: индекс народного голосования, индекс активности депутатов, индекс медийности, а также экспертный индекс работы в регионе. В топ-50 самых эффективных парламентариев вошли 36 представителей «Единой России», по пять человек от ЛДПР и «Справедливой России», а также по два от «Новых людей» и КПРФ.

    Коментарии (3)
    16 июля 2024, 07:52 • Новости дня
    ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила девять дронов над Ростовской областью, один – над Белгородской, один – над Курской, один – над Воронежской и один БПЛА над акваторией Черного моря близ западного побережья Крыма.

    Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в Курской области.

    Коментарии (0)
    17 июля 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила три украинских беспилотника над территорией России

    Минобороны: Система ПВО сбила три украинских беспилотника над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на среду российская система ПВО сбила три беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что один дрон был уничтожен над территорией Белгородской области, а два – над Воронежской.

    Напомним, в Белгородской области ограничили въезд в 14 населенных пунктов с 23 июля.

    Коментарии (0)
    17 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    В Кремле санкции против России назвали вредными для обеих сторон

    Tекст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции являются нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений и наносят ущерб обеим сторонам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, данные санкции являются нелегитимными с точки зрения международного права, они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений, передает ТАСС.

    «Считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее ЕС согласовал продление антироссийских санкций на полгода.

    Коментарии (0)
    17 июля 2024, 07:52 • Новости дня
    Спасатель пострадал из-за атаки коптера ВСУ в курском поселке Теткино

    Tекст: Александра Юдина

    Спасатель пострадал в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ в курском Теткино, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что спасатель ранен в результате сброса в курском поселке Теткино взрывного устройства с украинского дрона на пожарную часть.

    Ранее сообщалось, что в ночь на среду один дрон был уничтожен над территорией Белгородской области, а два – над Воронежской.

    Коментарии (0)
    Главное
    Растоптавший христианский крест блогер раскаялся в содеянном
    Минобороны показало видео возвращения российских военнослужащих из плена
    Россия национализировала связанные с производителем водки «Хортица» компании
    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ
    Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас

    Прибалтика дорого заплатит за разрыв советской энергосвязи

    Латвия, Литва и Эстонии официально уведомили Россию о разрыве последних энергетических связей. Прибалтика не продлит соглашение и выйдет из энергокольца БРЭЛЛ, созданного еще в Советском Союзе. Политическое решение может обойтись прибалтийским странам очень дорого: от роста цен и энергетического кризиса до рецессии всей экономики и уличных протестов. Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Зеленского нарушило важнейшие правила восточной политики

    У лидера киевского режима Владимира Зеленского «начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам». Такими словами политологи описывают причины целой серии скандалов, спровоцированных украинским руководством с ключевыми державами Глобального Юга. Как именно и почему Зеленский оскорбил руководство Китая и Индии? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия становится страной новых и скоростных дорог

    Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани. Это стало возможным после ввода в строй участка автомагистрали М-11, которая обходит Тверь. Параллельно с этим запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». «Раньше такие темпы строительства дорог невозможно было себе представить», – говорят эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

      4 комментария
    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

      10 комментариев
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

      8 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............