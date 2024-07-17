Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.4 комментария
Эксперт: YouTube продолжает работать в России для навязывания позиции Запада
YouTube остается на российском рынке и работает себе в убыток для того, чтобы продолжать навязывать позицию Запада и его ценности, так прокомментировал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков петицию с призывами к YouTube не блокировать каналы РФ, которая на сайте change.org собрала более 10 тыс. подписей.
Как указал Зыков, YouTube отключил монетизацию в России, лишив себя возможности зарабатывать на рекламе и фактически работает себе в убыток, и все это для того, чтобы продолжать навязывать позицию Запада и его ценности. По его словам, YouTube на системной основе игнорирует требования властей РФ о блокировке материалов, нарушающих законодательство России.
«Но только одного площадка не учла. Государство вечно не может мириться с нарушением законов американской корпорации, а пользователи не замечать поток фейков и деструктивного контента. Поэтому государство может в любой момент заблокировать видеохостинг, принадлежащий Google. Или сервис сам постепенно начнет деградировать по скорости загрузки контента из-за отсутствия в России кеширующих серверов (Google Global Cash) компании. Пользователи же уже активнее переходят на отечественные видеохостинги, в том числе и за контентом заблокированных артистов и блогеров», – пояснил он.
Кроме того, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя данную ситуацию, отметил, что «YouTube в открытую демонстрирует русофобский подход, блокируя каналы российских блогеров и музыкантов». А модерация YouTube, по его словам, «продолжает игнорировать фейки и другой противоправный контент, который рекомендательные алгоритмы площадки предлагают посмотреть взрослым и детям». «Уверен, если подать подобную петицию в любой другой стране, мы получим схожий результат. А 10 тыс. подписей – это только начало», – подчеркнул он.
Российский общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Анатольевич Шлыков также высказался в поддержку петиции, подчеркнув, что позиция YouTube демонстрирует «несправедливое отношение к русскоязычным авторам. «Все настолько же дико в реальности, насколько дико звучат рассказы о деятельности видеохостинга. Ни один провал платформы с модерацией не взят с потолка. И как показывает колоссальное количество подписавших петицию людей, проблемы площадки видят не только эксперты, но и обычные пользователи», – добавил он.
Ранее сообщалось, что петиция российского видеоблогера и политического обозревателя Станислава Васильева (удаленный YouTube-канал «Ай, как просто») на сайте change.org с требованием к Google прекратить цензуру по всему миру собрала более 10 тыс. подписей.