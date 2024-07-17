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    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    44 комментария
    17 июля 2024, 13:19 • Новости дня

    Кремль анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

    Песков: Путин проведет совещание по экономическим вопросам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в среду проведет регулярное совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, в среду днем президент проведет регулярное совещание по экономическим вопросам с участием руководства правительства, экономического блока, руководства администрации президента, передает ТАСС.

    15 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил об усилении охраны Путина

    Песков: Безопасность Путина усилена с учетом напряженности в мире

    Песков заявил об усилении охраны Путина
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свете покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

    По его словам, охрана Путина усилена «по понятным причинам и вне зависимости от упомянутых происшествий», передает ТАСС.

    Песков отметил, что безопасность президента России обеспечивается на должном уровне, с учетом международной эскалации напряженности в целом.

    Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Песков заявил, что Путин надежно защищен от угроз киевского режима.

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    16 июля 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», а также в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти.

    Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, строительство которого началось весной 2022 года, сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 км, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге «Обход Тольятти» и мосту через Волгу в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Самарской области, передает ТАСС.

    Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.

    Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год.

    Северный обход Твери – это новый участок, который станет последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани.

    С открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

    Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Мост построен российскими специалистами из отечественных материалов. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения, светодиодные светильники – российского производства.

    На втором этапе обхода Твери будет две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147 км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159 км.

    С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30–60 минут. К концу года, благодаря продлению М-12 до Екатеринбурга, на 50% сократится время от Казани до Екатеринбурга и почти вдвое – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, с 30–35 часов до 17,5 часа. А, к примеру, преодолеть 2,2 тыс. км от границы с Республикой Беларусь до Екатеринбурга можно будет с экономией времени около 10 часов.

    Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай» началось в конце 2019 года по поручению президента РФ. Обход Тольятти – скоростная четырехполосная автодорога длиной 99,7 км в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал». Объект включает в себя три транспортные развязки и 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км. Мост пересекает Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. Максимальная пропускная способность трассы – 40 тыс. автомобилей в сутки.

    Ранее Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери.

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    16 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Путин дал оценку Lada Aura после поездки

    Путин позитивно отозвался о Lada Aura после поездки

    Путин дал оценку Lada Aura после поездки
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новинка «АвтоВАЗа» Lada Aura – это хороший автомобиль, сказал президент Владимир Путин после поездки на нем во вторник.

    «Хорошая машина», – ответил Путин на вопрос о машине, передает ТАСС.

    Во вторник глава государства дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он приехал за рулем Lada Aura на открытие этой дороги.

    Напомним, Lada Aura базируется на модели Vesta, ее представили в 2023 году. У пассажиров сзади появилось больше пространства, в салоне для них «добавилось» 25 сантиметров. Салон обтянут натуральной кожей российского производства.

    Объем двигателя автомобиля – 1,8 литра, мощность – 122 лошадиные силы. Также у машины есть автоматическая коробка передач.

    Старт серийного производства запланирован на третий квартал 2024 года, в этом году «Автоваз» намерен выпустить порядка 3 тыс. моделей Lada Aura.

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    16 июля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери
    Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Время в пути между Москвой и Петербургом по М-11 сократится почти на час благодаря новому обходу Твери, заявил президент России Владимир Путин. Он приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва – Петербург за рулем Lada Aura.

    «Мы с коллегой разговаривали: у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно», – цитирует ТАСС Путина.

    Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.

    Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год.

    Северный обход Твери – это новый участок, который станет последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с Запада на Восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани.

    С открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

    Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Мост построен российскими специалистами из отечественных материалов. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения, светодиодные светильники – российского производства.

    На втором этапе обхода Твери будет две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147 км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159 км.

    Параллельно со строительством нового участка дороги велась работа по созданию придорожной инфраструктуры, организованы две площадки отдыха на 176 км М-11 «Нева». Здесь будут две самые современные многофункциональные зоны дорожного сервиса.

    С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30-60 минут. К концу года, благодаря продлению М-12 до Екатеринбурга, на 50% сократится время от Казани до Екатеринбурга и почти вдвое – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, с 30-35 часов до 17,5 часов. А, к примеру, преодолеть 2,2 тыс. км от границы с Республикой Беларусь до Екатеринбурга можно будет с экономией времени около 10 часов.

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    15 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
    Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Дня металлурга в режиме видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой народной республике.

    Глава государства отметил, что на Енакиевском металлургическом заводе работают 4,5 тыс. человек, и запуск печи является для всех большим праздником, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас», – обратился Путин к коллективу предприятия.

    Доменная печь № 5 простаивала с 2020 года. Для ее запуска был проведен капитальный ремонт. Ввод печи в эксплуатацию позволит производить более 1 млн тонн стали в год.

    Ранее Путин сказал, что для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще многое сделать.

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    15 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще много сделать

    Путин: Для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать

    Президент Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.

    «Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России», – передает РИА «Новости» слова Путина во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.

    Ранее президент Владимир Путин во время посещения выставки достижений Якутии заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.

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    15 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции, данные экспертов привел президент России Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.

    «Благодаря вашей работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали», – указал он, передает ТАСС.

    Путин назвал важным тот факт, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами.

    «Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах – от авиации и космонавтики до электроники и медицины», – заключил Путин.

    Ранее Путин по видеосвязи запустил в Нижегородской области в эксплуатацию комплекс печей АО «Русполимет», что позволит предприятию в два раза нарастить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей.

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    16 июля 2024, 10:54 • Новости дня
    Песков: Путин откроет по видеосвязи транспортный обход Тольятти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин во вторник откроет по видеосвязи новый транспортный объект – обход Тольятти, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, во вторник президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, в частности, посредством видеоконференции откроет объект в Самарской области – обход Тольятти, передает ТАСС.

    «Будут и другие объекты открыты. Это сегодня главный акцент в работе президента» – добавил Песков.

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    15 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин: ДНР и ЛНР увеличили почти на треть выпуск металлопродукции

    Путин: ДНР и ЛНР увеличили на 30% выпуск металлопродукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении в ЛНР и ДНР производства металлопродукции почти на треть за год.

    «За последний год по сравнению с предыдущим – за 2023-й по сравнению с 2022-м – в Луганской народной республике и Донецкой народной республике производство металлопродукции увеличилось на 30%», – сказал глава государства на церемонии открытия объектов металлургической промышленности в регионах, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что это «очень хороший показатель».

    Ранее Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.


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    15 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин принял участие в запуске новой коксовой батареи в Магнитогорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи одобрил запуск новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината, сообщила пресс-служба Кремля.

    Установка, состоящая из четырех блоков по 50 печей в каждом, позволит выпускать 2,5 млн сухого коксующегося угля в год, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. Кроме того, применение новых технологий сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. тонн в год.

    Ранее Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР.

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    16 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    Путин похвалил дорогу на новом объезде Твери трассы М-11

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе поездки на Lada Aura по новому обходу Твери трассы М-11 Москва – Петербург выразил удовлетворение качеством дорожного покрытия.

    Глава государства проехался на Lada Aura с самарскими номерами, перед началом движения он пристегнулся, передает ТАСС.

    Рядом с ним на пассажирское сиденье сел замглавы производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев. Он сообщил президенту о том, как получилось завершить строительство раньше графика.

    «Да, на год раньше – это здорово», – прокомментировал Путин.

    Также он отметил, что автодорожное «покрытие хорошее».

    «Старались», – сказал Васильев.

    Президент также отметил красоту моста через Волгу.

    Он спросил Васильева о том, насколько ввод обхода Твери сокращает время поездки между Москвой и Петербургом. Тот пояснил, что время на поездку теперь уменьшится на 50–60 минут.

    «Добраться можно будет от Питера до Москвы за шесть с половиной часов?» – переспросил Путин.

    Собеседник пояснил, что время поездки в среднем составит порядка семи – семи с половиной часов при соблюдении скоростного режима. Между Москвой и Петербургом не осталось «никаких светофоров, никаких пересечений на одной линии», но остались участки, где скорость может снизиться из-за погоды.

    В этот момент беседы машина добралась до участка, где разрешенная скорость снижена со 130 км/ч до 110 км/ч.

    Напомним, Путин во вторник прокатился по новому объезду Твери. Он также похвалил Lada Aura, на которой провел поездку.

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    16 июля 2024, 12:28 • Новости дня
    Песков обозначил сроки проведения прямой линии Путина

    Песков: Прямая линия Путина состоится ближе к Новому году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится ближе к концу 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Мероприятие пройдет «ближе к Новому году», пока планируется совместить прямую линию с итоговой пресс-конференцией, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что подобный совмещенный формат уже был опробован в 2023 году.

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    16 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики России.

    «Надежные дороги – одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма», – передает РИА «Новости» слова Путина на 155-м километре трассы М-11 «Нева», где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.

    По его словам, дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери

    «Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно», – сказал Путин.

    Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник откроет по видеосвязи новый транспортный объект – обход Тольятти.

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    16 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Тверской области Руденей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей после открытия участка трассы М-11 «Нева» в обход Твери.

    Глава региона выразил благодарность президенту за открытие транспортного коридора, передает ТАСС.

    «Знаю, что вы постоянно этому уделяли внимание. Сейчас (зампред правительства) Марат Шакирзянович (Хуснуллин) сказал, что руководители регионов были включены в эту работу. Вы точно были включены в эту работу, я это знаю, постоянно об этом говорили. Так что и вам тоже спасибо за внимание к этому объекту и результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области», – сказал Путин губернатору.

    Во вторник президент дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он прибыл туда за рулем Lada Aura.

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    16 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Путин поздравил «Автодор» с 15-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил «Автодор» с 15-летием и отметил вклад компании в восстановление дорог в Донбассе и Новороссии, а также в других регионах.

    «Весомый вклад в эту работу вносит компания <…> «Автодор». Завтра она отметит свое 15-летие. Я поздравляю с этим замечательным событием весь ваш большой, слаженный коллектив и желаю вам всего самого доброго», – цитирует ТАСС Путина.

    Он отметил, что благодаря работникам компании в стране построены трассы М-11 «Нева», М-12 «Восток», Центральная кольцевая автодорога, а также другие проекты.

    «Отмечу и то, что специалисты «Автодора» активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Не сомневаюсь нисколько, что со всеми задачами – и в этих регионах, и по всех России – вы справитесь только на отлично», – заявил глава государства.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что благодаря новым дорогам Россия делает еще один шаг к укреплению транспортной и экономической связанности регионов, к развитию эффективной логистики, к формированию перспективных международных коридоров и повышению качества жизни людей.

    «Потому что транспорт, логистика – это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни», – пояснил президент России.

    Ранее Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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