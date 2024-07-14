Сход вагонов грузового поезда произошел под Воронежем

СМИ: Приближенные экс-замглавы Минобороны Иванова умерли в один день

Tекст: Алексей Дегтярев

Котельникову было 52 года, он и 61-летний Хандаев ушли из жизни в один день, об этом пишет «Лента.ру».

Хандаева допрашивали по делу Иванова, однако его не помещали под арест. Причина его смерти не раскрывалась в СМИ. Его похоронили в Дагестане.

Котельников обвинялся по делу о даче взятки высшим должностным лицам Минобороны, он скончался в СИЗО-4 «Медведь» в Москве. Член совета по правам человека Ева Меркачева отмечала, что ему стало плохо в карцере.