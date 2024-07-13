Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
В Госдуме Байдена назвали лишившимся разума персонажем
Выступления и высказывания американского президента Джо Байдена не имеют ничего общего с устоявшимися нормами поведения, выразил мнение депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его словам, Байден периодически теряется в пространстве, во время публичных выступлений позволяет себе недопустимые выражения, путает очевидные вещи и выставляет себя на посмешище, передает РИА «Новости».
«Байден давно потерял связь с реальностью…То, что он выдает, не имеет ничего общего с устоявшимися нормами поведения, принятыми в международной политике», – подчеркнул Белик.
По мнению политика, высказывания Байдена свидетельствуют о его неадекватности.
«Байдену давно пора на покой – ни телесуфлеры, ни многочисленные подсказки, оставленные помощниками, не спасают этого лишившегося разума персонажа от мирового позора», – заключил Белик.
Напомним, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности действующего президента США.
В Кремле высказывания Байдена о Путине назвали неприемлемыми.