В Госдуме Байдена назвали лишившимся разума персонажем

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Байден периодически теряется в пространстве, во время публичных выступлений позволяет себе недопустимые выражения, путает очевидные вещи и выставляет себя на посмешище, передает РИА «Новости».

«Байден давно потерял связь с реальностью…То, что он выдает, не имеет ничего общего с устоявшимися нормами поведения, принятыми в международной политике», – подчеркнул Белик.

По мнению политика, высказывания Байдена свидетельствуют о его неадекватности.

«Байдену давно пора на покой – ни телесуфлеры, ни многочисленные подсказки, оставленные помощниками, не спасают этого лишившегося разума персонажа от мирового позора», – заключил Белик.

Напомним, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности действующего президента США.

В Кремле высказывания Байдена о Путине назвали неприемлемыми.