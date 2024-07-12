Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.6 комментариев
Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена о Путине
Неуважительные высказывания лидера США Джо Байдена о президенте Владимире Путине неприемлемы и не красят главу американского государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле считают абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств, имея в виду высказывания Байдена в отношении президента Путина, передает ТАСС.
«И мы считаем, что это никак не красит главу американского государства. Это то, на что мы обращаем непосредственное внимание и что для нас является абсолютно неприемлемым», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону. Позднее президент Байден заявил, что США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану».