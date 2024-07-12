Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена о Путине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Кремле считают абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств, имея в виду высказывания Байдена в отношении президента Путина, передает ТАСС.

«И мы считаем, что это никак не красит главу американского государства. Это то, на что мы обращаем непосредственное внимание и что для нас является абсолютно неприемлемым», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону. Позднее президент Байден заявил, что США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану».