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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

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    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 13:56 • Новости дня

    Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неуважительные высказывания лидера США Джо Байдена о президенте Владимире Путине неприемлемы и не красят главу американского государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле считают абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств, имея в виду высказывания Байдена в отношении президента Путина, передает ТАСС.

    «И мы считаем, что это никак не красит главу американского государства. Это то, на что мы обращаем непосредственное внимание и что для нас является абсолютно неприемлемым», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону. Позднее президент Байден заявил, что США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану».

    12 июля 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом

    Спикер МИД Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом»

    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова в шутку назвала американского президента Джо Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале она указала, что «пресловутое российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть, имея в виду «пророссийского кандидата», которым управляет «рука Кремля».

    Захарова отметила, что в МИД ждут «истерику экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон» из-за «нападения на американскую демократию» и доклада о раскрытии заговора «внутренних террористов».

    Ранее издание Bloomberg писало, что ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

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    12 июля 2024, 03:34 • Новости дня
    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
    @ Chris Kleponis / Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

    Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

    При этом американский лидер добавил, что Украина должна  оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

    Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.


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    11 июля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Странам – участницам БРИКС ожесточенно сопротивляются элиты государств так называемого золотого миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

    «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Сложность этого процесса, по мнению российского лидера, заключается в том, что «усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

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    11 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство

    Путин дал гражданство России разработчику электрокара «Атом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработчик электромобиля «Атом» и исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе сообщается о принятии в гражданство России Грюбеля Харальда Гюнтера, родившегося 16 октября 1967 года в Германии, передает ТАСС.

    Грюбель является исполнительным директором АО «Кама», предприятие разрабатывает электромобиль «Атом».

    Напомним, «Атом» планируется подготовить в предсерийном варианте в конце 2024 года.

    Коментарии (10)
    12 июля 2024, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.

    По мнению обозревателей, критические ошибки, которые американский лидер допустил в течение двух часов, ставят под угрозу его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.


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    11 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России

    Путин дал гражданство России защищавшему Донбасс сербу Йокичу

    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Сербии Александр Йокич, участвующий в защите Донбасса с 2021 года, получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.

    Александр Йокич, родившийся 26 января 2003 года в Сербии, получил российское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ранее молодой человек заявлял, что приехал защищать Донбасс после школы, он участвовал в боевых действиях с 2021 года. Из-за юридических проблем его могли выдворить на родину, в Сербию, где ему грозило 25 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

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    11 июля 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетную задачу БРИКС

    Путин: Главной задачей БРИКС является достижение справедливых перемен в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение справедливых перемен в мировой экономике является одной из основных задач БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме объединения.

    Глава государства добавил, что объединение уделяет отдельное внимание увеличению доли национальных валют в торговле и созданию безопасных финансовых инструментов, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке надежных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчетов», – сказал он.

    Ранее Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    11 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    Каких-либо подробностей Байден не привел, сказав лишь, что это будет восьмой пакет мер после принятия в США закона о нацбезопасности. По его словам, детали позже представит глава Пентагона Ллойд Остин.

    Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки для Киева.

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    11 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин: Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие Ирана в Парламентском форуме БРИКС будет полезным и своевременным, заявил президент России Владимир Путин.

    «Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной, и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана [в БРИКС]», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    На полях форума Путин провел встречу с председателем Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова принять спикера иранского парламента (меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа с официальным визитом.

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    11 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС может в будущем получить институциализированную парламентскую структуру, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Парламентского форума БРИКС.

    «БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры. Но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», – передает ТАСС слова Путина.

    «И ваш форум, уверен, будет этому способствовать», – добавил президент России.

    Ранее в четверг председатель Милли меджлиса (парламента) страны Сахиба Гафарова на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС заявила, что Азербайджан намерен стать полноправным членом БРИКС.

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    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня
    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением

    Tекст: Максим Попов

    Индексация пенсий для работающих пенсионеров – справедливое и долгожданное решение, о котором давно говорили люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    «Это решение, которого мы долго ждали, и теперь нужно все оформить должным образом. Это справедливое решение, о котором люди давно просили», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, 8 июля Владимир Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам.


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    11 июля 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Х Парламентском форуме БРИКС.

    «БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во все возрастающей степени отражает интересы и чаяния государств и Глобального Юга, и Востока, и наших сторонников во всем мире», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС, ведем активный диалог в формате «БРИКС плюс/аутрич», работаем над учреждением категории государств-партнеров», – добавил Путин.

    Он также обратил внимание на то, что главная цель текущего председательства России в объединении – это создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников. «Убежден, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным», – подчеркнул президент.

    Путин напомнил, что с 2024 года число участников объединения увеличилось до десяти. При этом каждое государство, которое входит в БРИКС, самобытно несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития, заметил Путин, заверив, что Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы.

    Ранее в четверг Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    11 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» близ Петергофа
    Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» близ Петергофа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» возле Петергофа.

    Комплекс расположен на территории города Ломоносова. Частью ансамбля является павильон Катальной горки, который в июне 2022 года открылся после реставрации. Это единственный сохранившийся в России памятник подобных увеселительных сооружений XVIII века, сообщает РИА «Новости».

    Сооружение было возведено во второй половине XVIII века по проекту зодчего Антонио Ринальди для Екатерины II. Летняя катальная гора и крытые галереи-колоннады постепенно разрушились и к середине XIX века от всего комплекса остался только павильон.

    Частью «Ораниенбаума» стал и Китайский дворец, также возведенный архитектором Ринальди во второй половине XVIII века. Он являлся частью дворцово-паркового комплекса императрицы Екатерины Il. Недавно он открылся после долгой реставрации.

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    11 июля 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин: Запад действует в традициях классического колониализма

    Путин обвинил Запад в действиях в традициях классического колониализма

    Путин: Запад действует в традициях классического колониализма
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС, сравнил использование Западом так называемых правил вместо норм международного права с классическим колониализмом.

    «Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что «такие правила пишутся и корректируются каждый раз заново под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим».

    «Прямо в лучших традициях классического колониализма», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств.

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