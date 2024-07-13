Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Economist: Итоги саммита НАТО вскрыли новые трудности для Украины
Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в Североатлантический альянс, пишет Economist.
В частности, издание отмечает, что обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические, передает РИА «Новости».
Economist указывает, что Украину пригласят в НАТО только «при согласии союзников и выполнении условий», в то время как крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически.
«В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины», – подчеркнуто в публикации.
Ранее на Западе заявили о безрезультатных итогах саммита НАТО.