Economist: Итоги саммита НАТО вскрыли новые трудности для Украины

Tекст: Александра Юдина

В частности, издание отмечает, что обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические, передает РИА «Новости».

Economist указывает, что Украину пригласят в НАТО только «при согласии союзников и выполнении условий», в то время как крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически.

«В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины», – подчеркнуто в публикации.

Ранее на Западе заявили о безрезультатных итогах саммита НАТО.