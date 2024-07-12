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    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    Блинкен раскрыл детали нового пакета помощи Киеву
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    12 июля 2024, 02:18 • Новости дня

    Шольц заявил о готовности обсудить поставки Украине боеприпасов для F-16

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о готовности обсудить поставки боеприпасов класса «воздух-воздух» для украинских истребителей F-16.

    «Германия готова обсудить вопрос о поставках боеприпасов класса «воздух-воздух», предназначенных для украинских истребителей F-16. Однако для этого необходимо соответствующее обращение», – приводит РИА «Новости» слова Шольца.

    Напомним, накануне Шольц назвал «очень хорошим решением» размещение ракет США в Германии.


    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

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    11 июля 2024, 19:20 • Новости дня
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС

    Салливан: F-16 для ВСУ будут базироваться на территории Украины

    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    В ходе брифинга для журналистов Салливан сказал, что самолеты F-16 будут базироваться только на Украине, а не в соседних странах, как предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16.

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    11 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

    Салливан: Вашингтон выступает за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал свое небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Комментируя отказ Польши выполнять просьбу Киева сбивать российские ракеты над украинской территорией, Салливан заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, чтобы доставить средства ПВО на Украину, передает ТАСС.

    Киев, в свою очередь, может использовать эти системы наиболее эффективным образом для защиты своего неба.

    Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

    Коментарии (20)
    11 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Беспилотник был сбит в Ступинском городском округе. По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области.

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    11 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс ведет враждебную по отношению к России политику и полностью вовлечен в конфликт на Украине, давно пора «назвать вещи своими именами», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В данном случае мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к РФ и не скрывает этого», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что пришло время констатировать тот факт, что страны НАТО де-факто полностью вовлечены в конфликт вокруг Украины.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы НАТО передать киевскому режиму истребители F-16 говорят о том, что США возглавляют «банду войны».

    Коментарии (25)
    11 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Лебедева к 15 годам тюрьмы

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы, сообщает СБУ.

    Кроме 15 лет лишения свободы, суд также назначил конфискацию имущества Лебедева. «Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям. Первое – это сбор разведданных о силах обороны и корректировка воздушных атак», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее суд на Украине заочно признал главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина виновным в «коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины».

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    11 июля 2024, 21:50 • Новости дня
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона работает вместе с киевским режимом над «силовым ответом» на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Вашингтон и Киев ведут совместную работу, чтобы «разобраться с этой атакой» и ответить «на нее силой и энергично», заявил Салливан, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России указывало, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Напомним, США и Украина бездоказательно называют Россию ответственной за падение ракеты норвежского ЗРК на больницу «Охматдет» в украинской столице.

    Коментарии (24)
    11 июля 2024, 18:39 • Новости дня
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    @ Friedemann Kohler/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика Украины замедляется из-за перебоев с электроэнергией и недовольства ходом конфликта, сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

    МВФ наблюдает признаки замедления экономики Украины, заявила Козак на брифинге, передает ТАСС. Причины этого – перебои в подаче электроэнергии и ухудшение настроений населения в связи с ходом конфликта, пояснила она.

    Ранее МВФ уже снизил прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2024 году до 2,5% с 3,2%, прогнозировавшихся в апреле, напомнила Козак.

    «Риски по-прежнему невероятно высоки из-за неопределенности, связанной с конфликтом», – сказала она. Представитель МВФ также отметила, что организация «призывает власти страны и работает с ними над принятием макроэкономических мер и реализацией реформ».

    В январе президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины полностью разрушена.

    Коментарии (14)
    11 июля 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армия России в последние сутки освободила населенный пункт Восход в ДНР, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила этот населенный пункт и улучшила свое тактическое положение, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также поразила формирования 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны у Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две БМП, включая американскую Bradley, гаубицу «Мста-Б», американское орудие М119, четыре пушки МТ-12 «Рапира», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии у Басовки, Новенького, Веселовки (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область). Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 355 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и пушка МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 460 человек, танк, три БТР, включая два американских М113, американскую гаубицу М198, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Ильинки и Часова Яра в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 700 человек, танк, две боевые бронированные машины «Козак», британскую САУ AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две британских гаубицы L-119.

    Также уничтожены машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Коментарии (7)
    11 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка

    Языковой омбудсмен Украины Креминь: Школьники говорят на русском так же, как на украинском

    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обеспокоенность результатами исследования, проведенного в школах, выразил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, поскольку русский язык по-прежнему широко используется в повседневном общении школьников, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

    Как указал Креминь, в сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. По его словам, это сферы интернета и обслуживания, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. «Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» – добавил Креминь.

    Исследование показало, что каждый третий школьник в вышеуказанных областях чаще общается на русском, чем на украинском. За пределами школы пятая часть детей использует оба языка в равной степени.

    Креминь призвал к усилению контроля за использованием украинского языка во всех сферах образования, а также к привлечению граждан к «фиксации нарушений языкового законодательства». Ожидается, что эти меры будут способствовать повышению уровня владения украинским языком среди школьников и обеспечат более активное использование его в повседневной жизни.

    Ранее представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

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    11 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Ганчев: ВСУ сбрасывают химоружие в Харьковской области с дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью беспилотников сбрасывают у Волчанска и Липцов боеприпасы с химическим веществом, которое приводит к ожогам у людей, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Факты сброса химического оружия зафиксированы в Волчанском и Липцовском управлениях, пока летальных случаев не наблюдалось, сказал Ганчев, передает ТАСС.

    При этом зарегистрирован сброс именно с дронов отравляющих веществ, эти вещества поражают дыхательную систему и приводят к химическим ожогам.

    В мае Минобороны заявляло, что ВСУ на системной основе применяют отравляющие вещества и химические средства поражения.

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    11 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    Германия, Франция, Италия и Польша договорились о разработке дальнобойных ракет

    FAZ: Германия, Франция, Италия и Польша договорились о разработке крылатых ракет дальностью более 1000 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие, пишет немецкое издание FAZ.

    По данным FAZ, речь идет о крылатых ракетах с дальностью более тысячи километров, передает РИА «Новости». Эти ракеты могли бы наносить удары по целям на территории России с территории Германии, пишет издание.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать «оружие дальнего действия» для усиления обороноспособности Европы.

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    11 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Блинкен раскрыл детали нового пакета помощи Киеву

    Блинкен: В новый пакет помощи Киеву вошла батарея Patriot

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новый пакет помощи США для Украины на сумму 225 млн долларов вошла батарея для ЗРК Patriot и снаряды для систем ПВО NASAMS, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Пакет также будет включать ракеты для переносных ЗРК Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, наряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее оборудование, говорится в заявлении Блинкена, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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