Шольц заявил о готовности обсудить поставки Украине боеприпасов для F-16

Группировка «Центр» освободила этот населенный пункт и улучшила свое тактическое положение, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Она также поразила формирования 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны у Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две БМП, включая американскую Bradley, гаубицу «Мста-Б», американское орудие М119, четыре пушки МТ-12 «Рапира», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии у Басовки, Новенького, Веселовки (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область). Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 355 человек и танк.
При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и пушка МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.
Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 460 человек, танк, три БТР, включая два американских М113, американскую гаубицу М198, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Ильинки и Часова Яра в ДНР.
Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 700 человек, танк, две боевые бронированные машины «Козак», британскую САУ AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две британских гаубицы L-119.
Также уничтожены машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.