Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.0 комментариев
ВС России за неделю отразили шесть попыток ВСУ проникнуть в ЛНР
Марочко: Силы России за неделю отразили шесть попыток ВСУ проникнуть в ЛНР
Российские военнослужащие за минувшую неделю отразили шесть попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, 22 по 28 июня подразделения группировки «Запад» отразили шесть контратак ВСУ, которые потеряли за это время около 9200 украинских боевиков и наемников, передает ТАСС.
Марочко добавил, что за минувшую неделю ВС России уничтожили три боевые машины РСЗО «Град», два танка, 15 станций РЭБ, 96 орудий полевой артиллерии и более 160 различных машин ВСУ.
Он рассказал также, что в июне на рубежах ЛНР отражены 133 атаки ВСУ, потери противника составили около 34785 украинских боевиков и наемников, что на 11295 больше по сравнению с маем. Марочко добавил, что в июне российские войска на рубежах ЛНР также уничтожили 16 танков, одну зенитную самоходную установку Gepard, 362 орудия полевой артиллерии, 23 станции РЭБ, почти 500 различных боевых машин и 77 полевых складов боеприпасов противника.
Ранее Марочко рассказал, что ВС России уничтожили позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ около Белогоровки.