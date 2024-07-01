ВС России за неделю отразили шесть попыток ВСУ проникнуть в ЛНР

Марочко: Силы России за неделю отразили шесть попыток ВСУ проникнуть в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, 22 по 28 июня подразделения группировки «Запад» отразили шесть контратак ВСУ, которые потеряли за это время около 9200 украинских боевиков и наемников, передает ТАСС.

Марочко добавил, что за минувшую неделю ВС России уничтожили три боевые машины РСЗО «Град», два танка, 15 станций РЭБ, 96 орудий полевой артиллерии и более 160 различных машин ВСУ.

Он рассказал также, что в июне на рубежах ЛНР отражены 133 атаки ВСУ, потери противника составили около 34785 украинских боевиков и наемников, что на 11295 больше по сравнению с маем. Марочко добавил, что в июне российские войска на рубежах ЛНР также уничтожили 16 танков, одну зенитную самоходную установку Gepard, 362 орудия полевой артиллерии, 23 станции РЭБ, почти 500 различных боевых машин и 77 полевых складов боеприпасов противника.

Ранее Марочко рассказал, что ВС России уничтожили позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ около Белогоровки.