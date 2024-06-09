СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.22 комментария
Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
Запад услышал и понял сигнал президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.
Глава МИД не сомневается, что сигнал услышали и поняли, потому что на Западе еще остались люди, которые умеют анализировать, передает РИА «Новости».
«Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы», – подчеркнул Лавров.
Напомним, Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.