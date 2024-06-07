До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
Путин: С русским характером не нужно атомное оружие
России не нужно никакое атомное оружие, когда есть русский характер, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно», – сказал глава государства в ходе пленарного заседания, его слова приводит РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием.