До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
Путин заявил об утрате смысла авианосцев после появления гиперзвукового оружия
Авианосцы, как инструмент геополитики, имеют смысл, но у России есть гиперзвуковые средства их поражения, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Авианосцы с точки зрения решения геополитических задач, как инструмент геополитики... Для того чтобы придвинуть их к тем территориям, против которых те же самые американцы, французы или британцы хотят воевать, принуждать к чему-то... Они имеют смысл. Правда, с учетом наличия у России и у того же Китая современных гиперзвуковых средств поражения, они в известной степени смысл утрачивают», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Россия «не бряцает ядерным оружием».