До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.3 комментария
Путин заявил о новом рекорде потребления мяса в России
Россия создала современную мясную отрасль и заняла четвертое место в мире по производству этой продукции, а потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В агропромышленном комплексе мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки. Но, кстати сказать, по мясу Россия вышла на стопроцентную обеспеченность собственными продуктами», – заявил Путин. Его слова передает официальный сайт главы государства.
Президент отметил, что потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году, обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека. «Для сравнения, в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека», – отметил Путин.
Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.