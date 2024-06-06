Столтенберг: НАТО может помогать Украине, не становясь стороной конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Столтенберга, с начала конфликта перед НАТО стоит задача не только помогать Украине, но и не допустить полномасштабного конфликта блока с Россией, передает РИА «Новости».

Альянс поддерживал Украину, в том числе обучая военных, но не направляя своих бойцов для прямого участия в боевых действиях, утверждает генсек НАТО. «Таким образом, мы поддерживаем Украину, но не являемся частью конфликта... Мы имеем право поддерживать Украину, не становясь его участниками», – сказал Столтенберг.

Он также заявил, что не может прогнозировать, когда возобновится «содержательный диалог» с Россией, добавив, что раньше «альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом». Говоря о предстоящем саммите НАТО в США, Столтенберг заявил, что одним из главных результатов мероприятия должно стать подтверждение «твердой поддержки Украины».

Помимо этого, ожидается, что будут достигнуты договоренности об «укреплении коллективного сдерживания и обороны», «реализации оборонных планов НАТО», а также «усилении сотрудничества с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией», добавил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не собирается отправлять войска на Украину.