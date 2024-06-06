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    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    18 комментариев
    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

    5 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине повлек за собой катастрофу, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

    Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

    Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

    Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

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    6 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога

    Япония негативно отреагировала на слова Путина об условиях возобновления диалога

    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Японии сочли «несправедливыми и неприемлемыми» слова президента Владимира Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным только после смены Токио позиции по Украине, заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    По его словам, Россия якобы пытается переложить ответственность на Японию, передает ТАСС.

    Также Хаяси подверг критике действия России на Украине и снова повторил, что позиция японского правительства по «решению проблемы северных территорий (Курильских островов) и заключению мирного договора остается неизменной».

    Ранее Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине.

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    5 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Николаевской области в начале июня уничтожили грузовик, на котором везли ракеты, переданные Западом для украинской армии, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    Грузовик с ракетами уничтожили у поселка Красное Поле под Николаевом, попадание в транспорт сопровождалось сильным взрывом, сказал Лебедев ТАСС.

    На этом грузовом автомобиле перевозили «шесть длинных ракет», пояснил он.

    Ранее в среду Лебедев сообщал, что ВСУ задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar.

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    5 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родственники погибших бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги из-за незаконного изъятия органов у военнослужащих, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Медицинская экспертиза, проведения которой добились родные погибших украинских солдат, показала, что им было проведено прижизненное изъятие органов без согласия, написал Царев в своем Telegram-канале.

    По его словам, ранее правоохранительные структуры Украины заявили о разоблачении группы из 11 человек, занимавшейся извлечением и вывозом человеческих органов из страны. Среди «черных трансплантологов» оказались бывший министр здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда украинских частных клиник. Органы, как пишут местные СМИ, извлекались у людей, которые были еще живы, но находились в беспомощном состоянии.

    «Можно сколько угодно говорить про «российские фейки», но есть факты, и то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга. Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов», – считает Царев.


    Он напомнил, что закон о трансплантации в Киеве приняли еще в декабре 2021 года, теперь письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на «изъятие анатомических материалов» не требует нотариального заверения. В результате число жертв «черных трансплантологов» на Украине уже исчисляется тысячами.

    «Украинцы, прежде всего воюющие, не могут даже рассчитывать на сохранность своих внутренних органов ни посмертно, ни, как сейчас выяснилось, прижизненно», – подчеркнул Царев.

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    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией

    Украина предупредила о закрытии границы, если Молдавию возглавят пророссийские партии

    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Украины Марко Шевченко заявил, что не исключено закрытие границы с Молдавией, если к власти в Кишиневе придут партии, считающие Россию стратегическим партнером.

    «Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем», – передает РИА «Новости» слова Шевченко, сказанные в эфире частного кишиневского телеканала Exclusiv TV.

    На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины, они не работают с 2022 года.

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    6 июня 2024, 08:22 • Новости дня
    В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками

    Подполье: иностранные наемники все чаще вступают в конфликты с жителями Херсона

    В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Херсоне участились случаи конфликтов между иностранными наемниками и мирными жителями, сообщил представитель подполья.

    Как рассказали РИА «Новости» в подполье, из-за этих конфликтов мирные жители Херсона стали охотнее делиться информацией о местах расположения наемников.

    Ранее сообщалось, что число иностранных наемников в Херсоне значительно увеличилось по сравнению с 2022 годом.

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    6 июня 2024, 11:45 • Новости дня
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным подполья, главные чиновники уже давно сбежали, сейчас идет уничтожение невывезенных документов, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что ночью в разных местах города произошли возгорания в зданиях государственных учреждений, что, по его мнению, указывает на завершающий этап уничтожения документов.

    Координатор подполья заверил, что есть копии всех документов в электронном виде.

    Ранее в подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками.

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    6 июня 2024, 00:20 • Новости дня
    Путин заявил о потере США мирового лидерства

    Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой

    Путин заявил о потере США мирового лидерства
    @ Владимир Астапкович/POOL/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США теряют свое влияние в мире, считая себя единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

    «Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.

    «Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.

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    5 июня 2024, 21:10 • Новости дня
    Путин: Пролившаяся в Донбассе русская кровь – «не водичка»

    Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

    Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

     «Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.

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    5 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    Одесская киностудия оказалась на грани закрытия
    Одесская киностудия оказалась на грани закрытия
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Существует риск того, что Одесская киностудия, основанная еще в 1907 году, может прекратить свое существование, заявили специалисты Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины, проведя проверку финансовой деятельности компании.

    За последние пять лет киностудия недополучила или упустила доходы, а также понесла неоправданные расходы на общую сумму более 400 млн гривен (около 10 млн долларов).

    Среди причин бедственного положения аудиторы называют неэффективные управленческие решения, задержки с оформлением прав на недвижимость в элитной прибрежной зоне, проблемы с получением авторских прав на фильмы, созданные с 1955 по 1991 год, и низкие доходы от роялти, которые «значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов», передает ТАСС.

    За свою более чем 100-летнюю историю на студии было снято множество известных фильмов, таких как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника», «Капитан Немо», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта».


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    6 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Пленный колумбийский наемник ВСУ заявил об обмане Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Воевавший за ВСУ и сдавшийся в плен колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла предостерег своих соотечественников от участия в конфликте на Украине, сообщает Минобороны.

    Пленный рассказал, что ВСУ его обманули, заявив, что направят его охранять здание, однако послали прямо на линию огня, передает ТАСС.

    Монтилла рассказал, что не имел боевого опыта, при этом получил на Украине только «ускоренную обычную подготовку на полигоне», где ему и его соотечественникам в течение нескольких дней показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

    Также пленный отметил, что перед отправкой на передовую колумбийцы практически не общались с украинскими военными, а сидели в подвале, из которого выходили только за едой.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек.

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    6 июня 2024, 07:36 • Новости дня
    Опубликованы видеокадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, предположительно, из РСЗО HIMARS, нанесенного украинскими военными по Каховской ГЭС в 2023 году.

    На видео, снятом с камеры видеонаблюдения, видно, как ракета попадает в район шлюза дамбы ГЭС, в момент удара дамба еще не была повреждена, передает РИА «Новости».

    Как отметили охранявшие Каховскую ГЭС российские военные, украинские войска в течение года систематически обстреливали станцию из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS.

    Власти Херсонской области стали отмечать необычные природные явления в Приазовье после разрушения ВСУ Каховской ГЭС.


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    5 июня 2024, 18:41 • Новости дня
    Во Франции назвали позором приглашение Зеленского на юбилей высадки в Нормандии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Также он раскритиковал неприглашение на мероприятие России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что происходящее является огромным скандалом. Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.

    Ранее ветеран из США заявил, что приглашение России на церемонию стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

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    5 июня 2024, 21:27 • Новости дня
    Путин предложил Западу вспомнить, с чего начался конфликт на Украине
    Путин предложил Западу вспомнить, с чего начался конфликт на Украине
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин напомнил, с чего начался конфликт на Украине.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны», – передает RT его слова.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

    Ранее президент заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.


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