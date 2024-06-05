Путин назвал число украинских и российских военнопленных

Путин: В плену в России находятся 6465 украинских военных

Tекст: Валерия Городецкая

«Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, – проще говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что работа по пленным ведется ежедневно. «Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день, и совсем недавно, вы знаете, был обмен – 75 человек на 75 человек. Украинских солдат у нас – 6465», – сообщил Путин.

В конце мая Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «75 на 75».