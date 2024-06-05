Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин напомнил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями мировых информагентств напомнил, что экономика России заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности.
По словам президента, это не самоцель – важно сохранять темп экономического роста, России и это удается, передает РИА «Новости».
Ранее Всемирный банк опубликовал обновленные данные, признав, что Россия еще в 2021 году стала четвертой в мире экономикой по паритету покупательной способности (ППС).