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    Зачем Запад атакует «Силу Сибири – 2»
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    Эйдельштейн официально признан сыном Жириновского
    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    Песков: США для России являются враждебной страной
    Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
    В Кремле исключили возможность затруднений в снабжении Калининграда
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    4 июня 2024, 15:35 • Новости дня

    Не пустившая детей в укрытие в Белгороде пенсионерка объяснила свой поступок

    Не пустившая детей в укрытие при ракетной опасности в Белгороде пенсионерка заявила, что заклинило дверь

    Tекст: Дарья Григоренко

    75-летняя жительница Белгорода, попавшая на видео, где она якобы не пустила детей в убежище во время ракетной опасности, отрицает свою вину. Женщина утверждает, что отправила детей в другой подъезд из-за скопления людей у входа в убежище.

    Ольга Н., являющаяся старшей по дому, добилась установки автоматических дверей в убежище. Во время тревоги она не смогла сразу открыть дверь из-за скопления людей. Женщина направила детей в другой подъезд, где, по ее словам, дверь была открыта, передает Газета.Ru.

    После публикации видео в Сети жители Белгорода потребовали привлечь Ольгу к ответственности. Женщина не опасается полиции, так как у нее есть свидетели. Она считает, что обвинения против нее являются интригами соседки, желающей занять ее место старшей по дому.

    Ранее в Сети было опубликовано видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как женщина машет рукой, отсылая детей в другой подъезд во время тревоги. Жители города расценили поступок женщины как оставление детей в опасности и пообещали обратиться в полицию.

    В воскресенье глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе зазвучала сирена ракетной опасности. Позже он добавил, что в регионе при атаке украинских беспилотников пострадали трое мирных граждан.

    3 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    @ kremlin.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов надел на совещание Совбеза с президентом Владимиром Путиным военную форму, фотографии опубликовала пресс-служба Кремля.

    Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».

    Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

    Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.

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    3 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    @ EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

    По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».

    Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.

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    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

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    3 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых

    Москва и Токио согласовали квоты на вылов лососевых в ИЭЗ России в 2024 году

    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и японская стороны впервые за три года провели переговоры по квотам на вылов лосося для японских рыбаков в российской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и согласовали объемы этих квот, сообщило управление по рыболовству Японии.

    Соглашение по квотам на промысел лососевых в 2024 году достигнуто на переговорах, которые шли с 30 мая по 3 июня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Страны также согласовали квоту на 2024 год на промысел лосося и форели японскими рыбаками в исключительной экономической зоне Японии в объеме 2,05 тыс. тонн морепродуктов. Туда приплывает много рыбы из территориальных вод России. Объем выплат со стороны Японии составит от 1,2 млн до 2,1 млн долларов.

    В 2022 и 2023 годах переговоры по этой теме и сам промысел не проводились. Установленная квота позволит выловить японским рыбакам в исключительной экономической зоне России 125 тонн рыбы, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.


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    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу

    Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы

    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу
    @ Anatoliy Volkov/Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    После потери Днепрогэса Украина теряет возможность корректировать напряжение в электросети. Более того, противник вряд ли сможет компенсировать дефицит электроэнергии с помощью ТЭС, АЭС и ветрогенераторов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее руководство «Укрэнерго» пожаловалось на то, что Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении».

    «Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.

    Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.

    «Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.

    «Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.

    «Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.

    Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.

    На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.

    Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.

    Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.

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    3 июня 2024, 20:45 • Новости дня
    Швейцария отказалась выделить Украине 5,6 млрд долларов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной дополнительной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов и 11,1 млрд долларов на нужды армии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета кантонов.

    Как отмечается в сообщении, члены парламента страны 28 голосами против 15 отклонили создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. По мнению сенаторов, расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы, передает ТАСС.

    Известно, что в апреле правительство Швейцарии заявило о намерении выделить 5,5 млрд долларов на восстановление Украины. При этом первые 1,66 млрд должны быть перечислены до 2028 года.

    Как сообщалось ранее, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в случае поражения киевского режима украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать.



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    3 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начато серийное производство комплекса с беспилотником «Гранат-4», который способен наводить артиллерию, он уже применяется в ходе спецоперации, сообщил концерн «Калашников».

    «Гранат-4» активно используется российскими военными для круглосуточной воздушной разведки, сообщили концерн в своем Telegram-канале. Также комплекс используется для целеуказания движущихся объектов, таких как западные танки и БМП.

    Ранее «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства.

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    4 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    4 июня 2024, 06:06 • Новости дня
    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом

    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.


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    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    3 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший израильский футболист и гражданин Израиля Лирон Басис арестован в Пресненским судом Москвы по делу о мошенничестве в крупном размере, источник сообщил, что Басис находится в международном розыске по запросу Германии.

    Ходатайство об аресте Басиса удовлетворено, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Отмечается, что ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что Басис находится в международном розыске по запросу немецкой стороны. Германские власти считают его причастным к преступной группировке, занимавшейся мошенничеством. Сам Басис не считает себя виновным.

    Ранее он играл за молодежную сборную Израиля, выступал за клубы страны «Маккаби», «Хапоэль», «Бейтар».

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    4 июня 2024, 09:58 • Новости дня
    Во Франции ужаснулись из-за видео с мобилизацией в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад к немедленному миру на Украине в связи с публикацией в соцсетях видео с задержанием мужчины в Днепропетровске в рамках мобилизации.

    По его словам, французы возмущены кадрами похищения в рамках «насильственной мобилизации», передает РИА «Новости».

    Филиппо отметил, что решимость евроатлантистов продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, приведет только к полному истреблению украинского народа.

    В заключение Филиппо потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.

    Ранее украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников.

    По данным украинской погранслужбы, около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    4 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки поразили 42-й механизированную, 57-й мотопехотную, 82-й десантно-штурмовую бригады ВСУ, 36-й бригаду морской пехоты и 125-й бригаду теробороны под Харьковом, сообщило Минобороны.

    Группировка продолжила движение вглубь украинской обороны и поразила пять бригад украинских сил у Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков из 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 105 человек, машину ЗРК «Оса», американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ у Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Также она отразила контратаку украинских штурмовиков у Невского в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, три БТР, три гаубицы Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С1 «Гвоздика».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 470 человек, две БМП и гаубицу 2А65 «Мста-Б».

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, гаубицу М777, САУ 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Сторожевого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 130 человек, две бронемашины.

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