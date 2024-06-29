Минобороны: Бойцы группировки «Юг» уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

Tекст: Вера Басилая

«Южная» группировка нанесла поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона «Опфор» ВСУ около Зализнянского, Григоровки, Часова Яра, Калинина и Константиновки в ДНР. Также отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника – 430 военнослужащих, три бронемашины, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Уничтожены пять полевых складов боеприпасов, поражены две 155-мм гаубицы М777 США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции РЭБ.

Также в Минобороны сообщили, что группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии рядом с Пятихатками, Работино, Малой Токмачкой Запорожской области, Новотягинкой Херсонской области.

Потери ВСУ – до 100 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки ЗРК С-300ПС.

Скоплениям живой силы и военной техники противника нанесено поражение в 119 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР.