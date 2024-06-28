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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чего хотят те, кто прошел войну

    В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.

    7 комментариев
    28 июня 2024, 14:49 • Новости дня

    На Западе сравнили состояние Байдена с положением США

    На Западе сравнили состояние Байдена с положением США
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Состояние президента США Джо Байдена на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом отражает сегодняшнее положение США, считает ирландский журналист Чей Боуз.

    В соцсетях он назвал Байдена больным и растеряным стариком, а затем добавил, что президент является аналогией сегодняшних США, передает РИА «Новости».

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    28 июня 2024, 06:22 • Новости дня
    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом

    CNN сообщил о панике в Демократической партии США после дебатов Байдена с Трампом

    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой американского государства Дональдом Трампом привело к панике в Демократической партии, сообщил CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, в Демократической партии «агрессивная паника». Одни источники говорят, что у демократов «проблемы», другие используют гораздо более грубые выражения, передает РИА «Новости».

    По данным канала, Трамп говорил чуть больше 40 минут, Байден – чуть меньше 36. Байден зачастую прекращал выступать раньше, чем заканчивалось его время.

    NBC приводит мнение политического аналитика, который заявил, что «демократы только что совершили коллективное самоубийство». По его словам, «Байден хрипел, казался уставшим и бормотал», подтверждая «то, что все избиратели уже поняли». «Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на дебатах Трамп счел выдвинутые Россией условия мира на Украине неприемлемыми. Байден в ходе дебатов заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии. Трамп назвал главу Белого дома «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».

    Коментарии (21)
    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

    Коментарии (36)
    28 июня 2024, 09:09 • Новости дня
    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя

    CNN: Около 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Две трети зрителей предвыборных дебатов в США выразили мнение, что экс-президент Дональд Трамп переиграл действующего главу Белого дома Джо Байдена, следует из проведенного каналом CNN опроса.

    Уточняется, что победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%, передает РИА «Новости».

    В опросе, который проводился путем рассылки СМС-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.

    Ранее предвыборный штаб Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с Байденом завершились исторической победой.

    Телекомпания CNN также заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek также присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

    Коментарии (14)
    28 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    @ Andres Kudacki/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Весь мир наблюдал за президентскими дебатами в США, которые состоялись в минувший четверг, и «словил кринж», пишут американские СМИ.

    В статье Politico для описания эмоций, которые вызвала дискуссия Джо Байдена и Дональда Трампа, используется молодежный термин «кринж», описывающий чувство неловкости и стыда – но не за свои, а за чужие действия или слова.

    В публикации говорится, что Трамп «делал свои типичные чудные заявления», а «слабость» Байдена все больше бросалась в глаза.

    «Трамп чудовищно врет. С другой стороны, мы, по крайней мере, поняли, что он говорит», – сказал изданию неназванный западный дипломат, который не исключил, что прошедшие дебаты стали «поворотным моментом» для Байдена.

    Politico пишет, что реакция на выступление Байдена, вероятно, связана с высокими ожиданиями: казалось, что он «будет выглядеть более сильным и энергичным». К концу дебатов, продолжает газета, «появились сомнения, что кто-либо из них способен возглавить страну».

    Европейский дипломат, имя которого не раскрывается, заявил изданию, что дебаты представили Америку на международном уровне «не лучшим образом». Возникли риски «констатировать очевидное», добавил он.

    Ни один из кандидатов, по оценке издания, «не продвинулся вперед с точки зрения сути политики». Не были сформулированы новые идеи о том, как «остановить войны в Европе и на Ближнем Востоке». Трамп «преувеличивает» масштабы проблем во внешней политике, а Байден и вовсе не смог изложить свою точку зрения, приводит издание слова другого европейского дипломата.

    Издание признает, что Трамп, по некоторым оценкам, выглядел более энергичным, чем Байден, и высказывался «более четко, даже когда искажал факты». Приводятся в статье слова африканского дипломата, который отметил, что именно Трамп больше похож на человека, с которым можно вести дела.

    При этом «главным разговором того вечера среди дипломатов стало то, каким деревянным и усталым показался Байден», пишет Politico. «Не секрет, что Байден стар, и он показывает свой возраст», – отметил европейский чиновник.

    Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Байден настолько плохо показал себя в ходе дискуссии с Трампом, что вторые дебаты могут не состояться.

    Коментарии (15)
    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

    Коментарии (9)
    28 июня 2024, 11:53 • Новости дня
    Американские СМИ сказали, как демократы могут заменить Байдена на выборах

    Politico: Демпартию США может спасти лишь отказ Байдена от участия в выборах

    Американские СМИ сказали, как демократы могут заменить Байдена на выборах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно уставу Демократической партии США, провалившийся на дебатах с Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет Politico.

    У Демпартии США есть способ заменить провалившегося на дебатах Байдена, а для этого необходимо, чтобы Байден сам отказался от участия в гонке, отмечает газета Politico.

    Издание подчеркивает, что в данный момент демократы уверены в необходимости замены действующего главы государства. Известно, что подобный способ смещения президента не применялся десятилетиями.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной.

    Коментарии (7)
    28 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Байдена под ручку увели после дебатов с Трампом
    Байдена под ручку увели после дебатов с Трампом
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Действующему президенту США Джо Байдену потребовалась помощь, чтобы уйти со сцены после предвыборных дебатов на телеканале CNN с республиканцем Дональдом Трампом.

    Трамп после дебатов быстро ушел со сцены, а Байден, как пишет New York Post, «будто застыл». Это продолжалось, пока супруга демократа Джилл Байден не взяла его за руку и не увела со сцены, передает РИА «Новости».

    Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.

    Коментарии (12)
    28 июня 2024, 08:30 • Новости дня
    Демократы после провала Байдена стали обсуждать «то, о чем нельзя говорить»

    Politico: Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах

    Демократы после провала Байдена стали обсуждать «то, о чем нельзя говорить»
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Представители Демпартии США после провальных для Джо Байдена дебатов с республиканцем Дональдом Трамп на канале CNN перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной. Об этом сообщили источники газеты Politico.

    По информации издания, демократы «впали в панику» из-за итогов дебатов и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить» – замену действующего кандидата кем-то другим, передает ТАСС.

    «Байден должен уйти», – подчеркнул один из источников Politico.

    Ранее штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.

    Коментарии (2)
    28 июня 2024, 05:15 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    @ Vannicelli/Grillotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

    Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

    По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США

    Маск заявил, что в дебатах Трампа и Байдена победили интернет-мемы

    Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией подвел итоги предвыборных дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.

    «Сегодня была явная победа… для мемов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Соответствующий пост Маск опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Согласно опросу CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США отдали победу Трампу, а не Байдену.

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться

    Американист Дудаков: Замена Байдена может вызвать грандиозный раскол внутри Демпартии

    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Дебаты продемонстрировали полный упадок сил действующего президента США. Байден постоянно оговаривался, путался в своих высказываниях и не мог достойно отвечать на критику оппонента. Победа Трампа оказалась безусловной, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «На мой взгляд, очевидным победителем дебатов стал Дональд Трамп, даже несмотря на то, что в его выступлении практически не было ярких моментов. Основной целью экс-президента было не проронить радикальных высказываний, и он ее достиг. В свою очередь, от Байдена требовалось лишь не выставлять напоказ старческих проблем, чего ему сделать не удалось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В частности, кандидат от Демократической партии постоянно оговаривался, например, он перепутал эпидемию COVID-19 и систему медицинского страхования США, заявив, что сумел победить именно последнюю. Также президент постоянно терял нить разговора и шепелявил что-то непонятное», – отмечает собеседник.

    «Касательно России на дебатах обсуждались только общие моменты. Трамп снова обещал за короткие сроки остановить конфликт на Украине. Байден в то же время говорил о необходимости противостоять Москве. Тем не менее конкретики от обоих кандидатов мы не услышали. Это неудивительно, так как они не желают, чтобы их уличили в слабости из-за неосторожных слов», – подчеркивает он.

    «Вероятно, у этих дебатов была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст Трампу политические очки и усилит падение рейтинга его оппонента. Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата. Хотя, учитывая состояние Байдена, от участия во вторых дебатах он может и отказаться», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

    Коментарии (3)
    28 июня 2024, 10:43 • Новости дня
    Конгрессмен: Байден показал умственную неспособность возглавлять США

    Конгрессмен Госар: Байден показал умственную неспособность возглавлять США

    Конгрессмен: Байден показал умственную неспособность возглавлять США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    На дебатах с республиканцем Дональдом Трампом действующий американский президент Джо Байден продемонстрировал собственную «умственную неспособность» занимать высший государственный пост. С таким заявлением выступил конгрессмен Пол Госар.

    Слова конгрессмена передает РИА «Новости».

    Напомним, две трети зрителей предвыборных дебатов в США отдали победу Трампу, а не Байдену.

    Коментарии (3)
    28 июня 2024, 04:04 • Новости дня
    Начались дебаты Трампа и Байдена
    Начались дебаты Трампа и Байдена
    @ CBS Mornings/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В США стартовали предвыборные дебаты между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом.

    Дебаты проходят на CNN.

    Впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, отсутствуют зрители, передает РИА «Новости».

    Первым в студию вошел Байден, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США. Они начали дебаты, не пожав друг другу руки, передает ТАСС.

    Дебаты начались с вопросов экономики. Байден заявил, что когда Трамп «уходил, остался хаос, буквально хаос». Трамп сказал, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер. По словам Трампа, инфляция «убивает страну», Байден создал рабочие места только для нелегальных иммигрантов, а «занятость восстановлена после COVID».

    Трамп обвинил своего оппонента в том, что при администрации Байдена Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира».

    CBS со ссылкой на источники заявил, что Байден пришел на дебаты после того, как несколько дней лечился от простуды.

    Напомним, было решено, что дебаты проводятся в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену нельзя брать в студию конспекты и тексты речи, разрешается иметь при себе только ручку, бумагу и воду. Дебаты будут длиться 90 минут.

    Коментарии (2)
    28 июня 2024, 07:42 • Новости дня
    Штаб Трампа объявил об исторической победе над Байденом на теледебатах
    Штаб Трампа объявил об исторической победе над Байденом на теледебатах
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с действующим главой Белого дома Джо Байденом завершились исторической победой.

    В заявлении указано, что Трамп «продемонстрировал лучшее выступление и одержал крупнейшую в истории страны победу», передает РИА «Новости».

    При этом в штабе заверили, что Байден сам дал понять, почему его стоит «уволить» с должности президента, а в ходе дебатов он «лгал, выдумывал истории и не мог сформулировать ни одного плана, позволяющего снизить цены и гарантировать безопасность американцам».

    Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

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    28 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» и «плохим палестинцем»

    Трам и Байден обменялись оскорблениями в прямом эфире национального телевидения

    Tекст: Максим Попов

    Во время телевизионных дебатов бывший президент США Дональд Трамп назвал главу Белого дома Джо Байдена «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».

    «Его сын – бывший уголовник очень высокого уровня, и, возможно, его ждет еще не один судебный приговор. Как только Байден покинет свой пост, он тоже может стать осужденным за все те поступки, которые совершил», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

    Трамп также отметил, что Байден совершил «ужасные поступки» за время своего президентства.

    Комментируя позицию Байдена по вопросу поддержки Израиля в конфликте в секторе Газа, Трамп назвал его «очень плохим и слабым палестинцем».

    Во время дебатов Байден также позволил себе публичное оскорбление, назвав Трампа «неудачником и лузером».

    «Ты неудачник и лузер», – сказал он в прямом эфире. Также Байден сравнил Трампа с бродячим котом.

    Под конец своей речи по вопросу иммиграции Байден запнулся и не смог связно закончить последнее предложение. После этого слово перешло к Трампу. «Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Также Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая, назвав его «маньчжурским кандидатом».

    Трамп заявил, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил Байдену пройти тест на умственные способности.

    Китайская газета Global Times сравнила предвыборные дебаты в США с реалити-шоу, зрители которого больше обращают внимание не на эффективность политики участников, а на их физическое состояние.

    Напомним, во время дебатов Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми.

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