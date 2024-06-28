Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
ЕС расширил санкционный список против России
Евросоюз ввел санкции против еще двух физических лиц и четырех компаний из России, включая крупнейшего оператора контейнерных железнодорожных перевозок в стране – компании «Трансконтейнер».
Санкции введены также против генерального директора компании «Трансконтейнер» Михаила Концерева, передает ТАСС.
Помимо «Трансконтейнера», в санкционный список ЕС попали бизнесмен Дмитрий Белоглазов и три компании, которые, как утверждает Совет ЕС в своем решении, «использовались в схеме по выводу активов российских бизнесменов из-под санкций».
Ранее сообщалось, что ЕС собрался разработать новый режим санкций против России.