ЕС расширил санкционный список против России

Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

«Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.