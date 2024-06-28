«Человека-паука» оштрафовали в Самаре за костюмированное шествие

Самарский блогер оштрафован на десять тысяч рублей за флешмоб

Tекст: Дмитрий Зубарев

В карточке дела на сайте суда указано, что самарский блогер организовал массовое шествие с 20 людьми, переодетыми в костюмы «Человека-паука» и поющими песню Шамана «Я русский», передает РИА «Новости». «Пауки» прошли от улицы Лесной, по набережной до Жигулевского пивоваренного завода.

В отношении блогера-организатора флешмоба был составлен административный протокол по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Полиция заявила, что шествие мешает окружающим, вынуждая пешеходов и велосипедистов выходить на газоны. В итоге суд оштрафовал Кулагина на 10 тыс. рублей.

Ранее Лефортовский суд в Москве признал блогера Настю Ивлееву соорганизатором скандальной «голой» вечеринки, прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа.