Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности

Командир Синявский: Рота Севастопольского ополчения перешла в режим готовности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, введен режим оперативной готовности, сегодня отрабатывались элементы связи, чтобы в момент тревоги рота была задействована в случае, если потребуется помощь, передает РИА «Новости».

Синявский подчеркнул, что военные специалисты постоянно совершенствуют свои навыки в области тактической медицины и готовы оказать необходимую помощь по обеспечению медицинской безопасности.

«Севастополь исторически никогда не был сломлен, поэтому жители города мужественно относятся к данным событиям. Победа будет однозначно за нами», – добавил он.

Ранее водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас.

Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.