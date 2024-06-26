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Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности
Командир Синявский: Рота Севастопольского ополчения перешла в режим готовности
Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности из-за обстрела пляжа украинскими боевиками, а также отработала схему экстренной связи, заявил командир роты Александр Синявский.
По его словам, введен режим оперативной готовности, сегодня отрабатывались элементы связи, чтобы в момент тревоги рота была задействована в случае, если потребуется помощь, передает РИА «Новости».
Синявский подчеркнул, что военные специалисты постоянно совершенствуют свои навыки в области тактической медицины и готовы оказать необходимую помощь по обеспечению медицинской безопасности.
«Севастополь исторически никогда не был сломлен, поэтому жители города мужественно относятся к данным событиям. Победа будет однозначно за нами», – добавил он.
Ранее водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас.
Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.