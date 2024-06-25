Российская СВО стала катализатором пока ещё не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
ПВО сбила в Ростовской области запущенный с Украины воздушный шар
ПВО сбила запущенный с Украины воздушный шар в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили украинский воздушный шар над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала ведомства, малоразмерный воздушный шар был обнаружен и сбит около 14.45 мск. Шар влетел в воздушное пространство России с Украины.
В мае украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье.