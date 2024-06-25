В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
Путин и Эрдоган договорились о контактах на саммите ШОС в Астане
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились лично пообщаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане. О содержании телефонного разговора двух лидеров сообщает пресс-служба Кремля.
Как говорится в сообщении, условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, передает ТАСС.
Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.