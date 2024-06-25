Путин и Эрдоган договорились о контактах на саммите ШОС в Астане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, передает ТАСС.

Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.